"Ese no es mi hijo y esa no soy yo"

Descansa en la paz

que nos da un arcángel

tu madre es sabia#Haiku #Gabriel Patricia Ramírez — maría lapas (@de1969) 12 de marzo de 2018

"Se ha generado un movimiento muy bonito gracias a mi hijo. Me gustaría que continuara. Están apareciendo muchos mensajes pidiendo muerte o maldad. Entiendo que estas personas tienen la misma rabia que yo dentro, pero que lo usen para pedir bondad en el mundo". Patricia Ramírez. — S A M U E L (@SamuelOfficialS) 12 de marzo de 2018

Patricia Ramírez, mami del niño Gabriel me parece una mamá absolutamente admirable. Todo mi ánimo y apoyo para esa gran mujer ejemplar. — Ampa (@AmpaOnFire) 12 de marzo de 2018

Patricia Ramírez la madre de Gabriel pidiendo que se acabe la rábia y las televisiones dándolo todo para crear el máximo odio posible. Cualquier mal pensado podría creer que las televisiones saben que el odio es lo que alimenta a la ultraderecha y es lo que desean.#niñogabriel — Panik (@Panik81) 12 de marzo de 2018

Patricia Ramírez, qué ser humano, qué gran ser humano. Que la vida no te maltrate más, mucha fuerza. — Joaquim B (@JoaqunB4) 12 de marzo de 2018

Hacen falta en este mundo millones de personas como Patricia Ramírez. — Luisma (@LuismaEx) 12 de marzo de 2018

Todo nuestro cariño a Patricia Ramírez como al resto de familiares y amigos. D.E.P. pescadito pic.twitter.com/sSnLQXXvaa — chema (@chemuca71) 12 de marzo de 2018

Patricia Ramírez eres un ejemplo para todos de buena persona, íntegra, MADRE, generosa, valiente, coherente y pacificadora, una rara avis en este mundo de locos. #DEPGabriel — MARIA JOSE LACOMBA (@lacomba72) 12 de marzo de 2018

"Que no se difundan mensajes de odio y que queden las buenas personas". Cuando el domingo se conocía el fatal desenlace a la desaparición del pequeño Gabriel, cuyo cadáver fue hallado en el maletero del coche que conducía la pareja del padre del pequeño, no tardaron en aparecer las voces que reclamaban el linchamiento, y la prisión a perpetuidad, de la supuesta homicida. Ha tenido que ser la madre del pequeño la que ponga cordura a la sinrazón dominante, también en algunos medios de comunicación. "Que nadie retuitee cosas de rabia. Ese no es mi hijo y esa no soy yo. Que quede lo bonito de tanta gente apoyándonos". Muchos tuiteros la aplauden.