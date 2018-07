Katixa Agirre vive el amor del doctor Zhivago en los años convulsos de la Unión Soviética

Publicada el 29/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 28/07/2018 a las 12:28

info Libre . Así, la ganadora del Premio 111 Akademia 2015 –que galardona la literatura vasca– ha elegido Doctor Zhivago como la novela ideal para leer estas vacaciones. Para Agirre, la obra de Pasternak tiene "una historia de amor que es perfecta para el verano". "Es una novela larga, por lo que debe tenerse tiempo" para leerla, advierte la autora de Atertu arte itxaron (2015), la cual se publicó el año pasado en castellano como Los turistas desganados.

Corría el año 1956 cuando el editor italiano Giangiacomo Feltrinelli recibió un manuscrito que. Era Doctor Zhivago, la famosa novela del escritor ruso Borís Leonídovich Pasternak que –publicada un año después– alcanzaría un éxito mundial.Si no hubiera sido por ese viaje secreto por debajo del, la historia narrada por el poeta ruso nunca hubiera llegado a las manos de la escritora Katixa Agirre (Vitoria-Gasteiz, 1981), autora de cuentos, libros infantiles y novelas en euskera. "Lo leí un verano, cuando debía tener unos veintipocos", recuerda Agirre. Y es justamente ese carácter "atemporal" de la novela, que permite disfrutarla tanto a mediados del siglo XX como hoy en día, lo que convierte a Doctor Zhivago enpara la escritora vasca.El romance entre el doctorse desenvuelve a través de los largos y peligrosos años que ocuparon la primera mitad del siglo pasado en Rusia . Dos guerras mundiales, la Revolución de Octubre , y el estalinismo pintan el paisaje que determina el clásico de Pasternak. La historia, por supuesto, no fue del agrado de las autoridades soviéticas. Doctor Zhivago se convirtió entonces en. Mientras la URSS prohibía la publicación de la novela, la CIA trabajaba para difundirla dentro del país comunista, tal como revelan documentos oficiales de la agencia estadounidense.Tan solo un año después de la publicación de la novela, Borís Pasternak recibió elaunque las autoridades soviéticas le obligaron a rechazarlo. "Nunca podría escribir algo así. Ves que hay algunas cosas por donde podrías tirar, pero no sería igual", confiesa Agirre.Otro clásico en la lista de la autora de Habitat, pero que todavía no ha visitado, viene también del país ruso: "Me gustaría leer, de León Tolstói ", asegura. Hay, además, algunas novelas famosas que no la han atrapado por competo. "Cuando estuve en Cuba quise leer algo de allí para entrar en ambiente,, de Alejo Carpentier, pero no pude terminarlo. Era demasiado", relata la autora vasca.