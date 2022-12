Entre bandazos políticos y el arte

“Estos son mis principios, pero si no le gustan, no se preocupe, tengo estos otros”. La frase la popularizó (no la inventó) Groucho Marx en una de sus míticas películas y puede servir perfectamente para describir el ambiente político que respiramos últimamente. Los bandazos en política suelen ser el pan de cada día. Un día digo A, y a las dos semanas, o menos, si veo que A me resta muchos votos, hago un giro y defiendo B. Sin despeinarme ni asumir el error, ni siquiera admitiendo que es una rectificación como la copa de un pino. Algunos sobreviven en esa indefinición constante como pueden, con mucho arte y desparpajo; otros han aprendido que eso cuesta votos, incluso la supervivencia política y que, aunque pretendan tratarnos como idiotas, los votantes son más inteligentes que lo que pretenden hacernos creer. Decir lo mismo y lo contrario no es serio. No cuando has llevado esos supuestos principios hasta el extremo, has hecho bandera de ellos y has señalado a quien no piense como tú.

El último bandazo ha sido el de Macarena Olona a cuenta del anuncio de una marca de whisky. El spot es arte puro, una joya de esas que suele regalarnos la creatividad publicitaria y que, de una forma maravillosa, nos mete de lleno en la vida real. Cómo una generación intenta por todos los medios entender a otra, aunque partan de realidades completamente diferentes, de mundos absolutamente desconocidos. ¿Qué va a saber un señor mayor, abuelo ya, del conflicto que puede vivir su nieto por aceptarse como de verdad se siente? Bueno, pues lo hace, adentrándose de forma autodidacta en la transformación de un rostro a través del maquillaje. Aprendiendo cómo una barra de labios, un eyeliner y unas sombras pueden devolver una imagen transformada a lo que refleja el espejo, a lo que ven los demás. El anuncio es maravilla, tierno, es puro arte, y con ese arte, de una forma respetuosa, enseñan cómo puede ser la aceptación de una familia de la realidad de su nieto trans. Cómo lo que podría ser una noche infernal, la cena de Nochebuena, se convierte en una fiesta gracias al gesto de ese abuelo.

Decir lo mismo y lo contrario no es serio. No cuando has llevado esos supuestos principios hasta el extremo, has hecho bandera de ellos y has señalado a quien no piense como tú

El anuncio se hizo viral rápidamente y en esa viralización, no pudo resistirse a entrar la exportavoz de Vox, un partido que jamás votará a favor de la Ley Trans. Macarena Olona tuiteó a favor del anuncio de JB, aplaudió su historia: “La familia es la llave del armario que encierra nuestra libertad…”. Y añadió: “No dejará indiferente a nadie”. Sus fieles tuvieron que leer dos veces el tuit para confirmar que la adalid de la verdadera libertad estaba aplaudiendo la historia de un chico trans. Y a partir de ahí se enzarzaron en un intercambio de reproches, de aclaraciones, de palabras más o menos acertadas… Olona cerró la polémica con un “sois sectarios…” y “vais a mamar, muy muy fuerte…Vais a mamar libertad y a algunos se os atraganta”. Podía haber tuiteado la famosa frase de Groucho Marx y quizás, sólo quizás, le hubiesen entendido mejor.

Lo peor es que, en un año electoral, me temo que vamos a ver más momentos como éste. Hay partidos que luchan por su supervivencia y, cuando agonizas, eres capaz de todo por intentar salvarte. Las encuestas marcarán el grado de los bandazos políticos que nos va a tocar ver en los próximos meses. Mientras, disfrutemos de la creatividad de algunas marcas. Anuncios que son como un bálsamo entre tanta tormenta. Es el poder, el valor que tiene el arte, que nos cura el alma.