La deshumanización de la política

No hay peor escenario que el de una política y unos políticos deshumanizados. Pero ahí estamos. Ese es ahora mismo nuestro hábitat, se mire a donde se mire. Les pongo cuatro ejemplos, los más graves, pero hay más, muchos más.

Valencia. Hasta ayer, Mazón ha esquivado a las familias de las víctimas de la dana. Madres, hijos, maridos, parejas de quienes perdieron a sus seres queridos porque nadie les avisó de lo que venía, porque nadie les dijo “poneros a salvo”. Llevan desde el 29 de octubre pidiendo hablar con Mazón. Daba igual el dolor, daba igual la indignación. Mazón los esquivaba y hasta que no se vio acorralado no las recibió. Lo hizo ayer, repito, en una reunión muy breve, lo justo para admitir lo obvio, que la alerta llegó tarde.

Reparto de menores. Hablamos de ellos como de “paquetes” que hay que repartir. Como algo que estorba y que vamos a ir colocando, por aquí y por allí, pero no en mi corralito, llévatelos a otro lado que a mí me viene fatal ahora mismo hacerme cargo de ellos. Deshumanizamos a menores que están solos, que viven en condiciones pésimas, que están hacinados en espacios minúsculos, que no se les puede atender como es debido. Y aquí, el color de su piel agrava esa deshumanización. Un adolescente negro estorba más que un adolescente caucásico. Esto es así.

Gaza. No les importáis a nadie. Es lo que les dijo el ejército Israel a los palestinos. Lanzó unos panfletos por la Franja con esa sentencia, casi de muerte. Y puede que no le falte razón. Los palestinos son la última de las preocupaciones de muchos ahora mismo. Hablar de la vida tan miserable a la que les han condenado las bombas de Israel es desconectar con la atención de quien te escucha y te ve. Es así. Para Trump y Netanyahu resultan un estorbo en sus pretensiones de convertir ese territorio en la nueva Riviera de Oriente, en ese resort para ricos lleno extravagancias a cada cual más hortera. Los palestinos han pasado a ser una especie de ente que no tiene nombre, ni cara, ni vida, ni familia… Se han deshumanizado por completo para poder manejarlos mejor. Y aquí va el último ejemplo de los muchos que tenemos estas semanas.

Ucrania. Trump y Rusia se han encargado de borrar de cualquier conversación los intereses de los ucranianos, su futuro, su paz. Les van a quitar hasta la cartera a este paso. Desde luego ya les han quitado su dignidad. Trump se jactaba esta semana del nefasto episodio de humillación de Zelenski en la Casa Blanca, en el despacho oval. Dijo que, gracias a eso, ahora Zelenski se ha plegado a aceptar el acuerdo que le propone. Terrible. Porque la realidad es que ha sido así.

Les dejo abierto el listado por si quieren añadir algún ejemplo más.