Líderes de opinión

¿Qué tiene que tener un líder? ¿Cómo podemos conseguir que nuestro equipo pueda alinearse con nuestros objetivos? ¿Cómo ejercemos el liderazgo? Estos días hemos visto diferentes estilos de liderazgo, unos más trasnochados que otros. Ejemplos de lo que hay que hacer y de lo que no. ¿Qué le faltó a Rubiales para entender cómo tenía que ser su liderazgo, o a Jorge Vilda?

Cerramos una semana en la que hemos analizado al milímetro cómo han desarrollado su estrategia las diferentes formaciones políticas ante la cita en el Congreso. Decía Feijóo el miércoles que su no investidura, ésa que sabía desde la noche electoral que no podía ganar si se unía a VOX, había servido para que cada uno se retratara.

Lo cierto es que han sido dos días y medio en los que sí, hemos podido escuchar con tiempo, con calma, qué quiere cada partido para este país, cuál es su proyecto para los próximos años y cómo lo quiere articular, con qué compañeros de viaje quiere ir y con cuáles no. Ha sido clarificador, especialmente cuando el independentismo catalán ha ido a por todas y ha elevado la apuesta de lo que quiere a cambio de sus votos.

En estos dos días ha habido también voces nuevas, diferentes, como la de la portavoz de Sumar, que se estrenaba en esto en el hemiciclo o la del diputado socialista, Óscar Puente, que también se estrenaba en el Congreso para sorpresa de muchos. Nuevas voces para nuevos tiempos, aunque a algunos les ha dado un ataque de celos inmenso por perder el foco, como le ha pasado a la gente de Podemos. Querían seguir manteniendo su cuota, pero los tiempos han cambiado, los equilibrios políticos también y en esos equilibrios también la influencia.

No sé si todos, me refiero a los ciudadanos, se vieron reflejados en lo que se dijo en el Congreso, no sé si la política acercó o alejó las preocupaciones de la gente en este no debate de investidura y sí más un debate de moción de censura. No lo sé y es algo que debemos preguntarnos y deben preguntarse los políticos: si la gente en la calle quiere escucharlos, si se interesa por lo que dicen en la tribuna del Congreso, si esa tan manida desafección política se acrecentó esta semana o al revés.

Hemos dejado de escuchar, todos. Y, lo digo muchas veces desde este foro, perdemos una herramienta preciosa para poder entendernos como sociedad si dejamos de escucharnos. Por eso hoy, si me lo permiten, quiero contarles algo en lo que me he embarcado para los próximos meses, un proyecto delicioso, de esos que vives casi como un regalo cuando eres periodista. A partir de mañana arranco un nuevo programa, esta vez en ETB2, llamado 12Líderes. Un programa en el que se busca, por encima de todo, escuchar a la gente de la calle. Un formato en el que además de lo que se vea en televisión, en directo por cierto, durante casi dos horas, se estará muy atento a lo que la gente nos pueda decir en una plataforma abierta para quien quiera participar en todo tipo de debates, inteligencia artificial, ¿dónde están los límites de la violencia contra la mujer?, ¿tenemos todos las mismas oportunidades?, ¿existen los movimientos sociales buenos y los movimientos sociales malos?... Esos temas de los que hablamos entre nosotros, de los que leemos con cierta curiosidad y que desaparecen del debate público, fagocitado por todo ese ruido inútil que no nos lleva a nada y del que desconectamos muy pronto.

12 personas, elegidas por sus perfiles personales y profesionales, entre los que hay psicólogos, sociólogos, científicos, empresarios, amas de casa, van a participar durante 10 programas en una serie de retos en los que tendrán que demostrarnos qué debe tener un líder, cómo podemos convencer a alguien para que nos escuche, para que acepte nuestra opinión, aunque sea contraria a la suya, por qué prejuzgar, eso que hacemos tan a menudo, nos aleja y nos encierra en ideas trampa. 12 personas que han aceptado el reto y de las que podremos aprender, nos harán pensar. 12Líderes es un formato absolutamente novedoso, diferente, no hay nada parecido ahora mismo en la televisión.

Yo desde luego voy con toda la humildad posible: dispuesta a escucharlos. Tengo muchas ganas de escucharlos. Eso que hemos dejado de hacer porque, básicamente, no nos interesa nada de lo que nos dicen. Quién sabe, quizás entre esos 12 candidatos encontramos al próximo líder de opinión. Lo veremos.