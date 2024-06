Algo pasa en las segundas semanas de campaña de Feijóo

No se le dan bien a Feijóo las segundas semanas de campaña. Puede parecer una opinión, pero ahí están los hechos. Estos días, en dos entrevistas en diferentes medios, no quiso descartar la opción de presentar una moción de censura para desbancar a Sánchez del Gobierno. La propuesta resulta cuando menos insólita porque para que la aritmética juegue a favor del PP, la extrema derecha y la derecha independentista -Vox y Junts- tendrían que votar al líder popular.

Cuesta aterrizar que dos partidos, en principio incompatibles, vayan a darse la mano en esto. Una contradicción para el propio Feijóo que ha convertido la dependencia del Gobierno con los nacionalistas en su principal argumento de oposición y que tuvieron que salir a desmentir otros dirigentes populares.

Sólo un mes antes, el líder popular había asegurado que la moción de censura no estaba entre sus planes. Fue tras el terremoto político originado por Sánchez y su decisión de reflexionar durante cinco días sobre su futuro político. En ese momento, lo argumentó asegurando que el presidente del Gobierno había comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles.

En un nuevo giro de timón, el líder del PP pidió hace una semana elecciones anticipadas. Lo hizo en el que iba a ser el gran acto de campaña del PP para las europeas en la puerta de Alcalá de Madrid y en el que, por cierto, ni siquiera participó la candidata Dolors Montserrat a pesar de que el filósofo Fernando Savater, por ejemplo, sí que lo hizo. Allí, Núñez Feijóo aseguró que la legislatura estaba agotada y que la ciudadanía tiene que volver a las urnas. Los asistentes llevaban carteles en los que se podían leer mensajes como 'Sánchez, traidor' o 'Rata, vende patria'.

No se le dan bien las segundas semanas de campaña a Feijóo. Retrocedamos a febrero, a tan sólo unos días de las gallegas, en una charla off the record con periodistas, una fuente del más alto nivel del PP admitió que durante 24 horas había estado sobre la mesa el indulto a Puigdemont, como alternativa a la amnistía, enmarcado en un plan de reconciliación con Cataluña. Ante el incendio que se generó en el panorama político, el portavoz Miguel Tellado tuvo que matizar la información, asegurando que los medios la habían malinterpretado y que todo era una campaña orquestada -¡cómo no!- por el sanchismo.

Vaivenes en el discurso, propuestas contradictorias y mentiras sobre algunos datos a los que Feijóo ya nos ha acostumbrado desde su desembarco desde Galicia como hombre moderado del partido. ¿Torpeza o estrategia?

Cuando sólo quedaban cinco jornadas para las generales del 23J, el líder popular protagonizó otro tropiezo que dejó al descubierto algunas falsedades en su discurso. Acudió al programa La Hora de La 1 de Televisión Española y la periodista Silvia Intxaurrondo, en un ejercicio periodístico impecable, le rebatió un dato sobre pensiones. Feijóo no tenía razón, así lo indicaban las cifras, pero hasta ese día el candidato del PP lo había repetido en otras intervenciones, incluso en el cara a cara con Sánchez, en el que él tampoco fue capaz de refutar la mentira.

A sólo unos días del 9J, el PP ha elegido seguir hablando de política nacional en lugar de hacerlo sobre propuestas a nivel europeo, a pesar de la relevancia que tienen estos comicios para un país como España. Como dato: ahora las encuestas ya no vaticinan esa victoria holgada, con la que contaban. La decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar a declarar como investigada a Begoña Gómez —lo hace ahora en plena campaña electoral cuando podía haberlo hecho hace un mes, sin haber escuchado a algunos testigos y sin tener en cuenta el informe de la UCO que desmontaba el caso— es artillería pesada para los populares, que no han dudado en salir en tromba a atacar a Sánchez.

Ataques que han hecho que el presidente haya vuelto a dirigir una carta a la ciudadanía para denunciar el interés electoral en la imputación de su esposa y asegurar que no abandonará la presidencia del Gobierno. No duden que lo usarán de aquí al viernes para enfangar el discurso político, evitar hablar de medidas concretas y tratar de ocultar que, de nuevo, a Feijóo se le está haciendo larga una campaña electoral.