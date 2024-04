"La Comunidad de Madrid crea la figura del 'Defensor del Novio": los memes de la semana

El tsunami informativo en torno a Isabel Díaz Ayuso y su novio sigue siendo el tema favorito para los creadores de memes. Las últimas declaraciones de la presidenta sobre la devolución de Hacienda a Alberto González Amador, presumiendo de que ella "tenía razón" han hecho arder la conversación en redes sociales. Una de las primeras en responder desmontando lo que decía el PP fue Silvia Intxaurrondo en X: "Las mentiras tienen las patas cortas: Una vez abierto un procedimiento y notificada la inspección a un afectado, éste no puede presentar una regularización voluntaria. Si lo hace, se le devuelve el dinero y sigue el procedimiento, en este caso, por la vía penal". Este tuit prendió la mecha y los creadores de memes dieron rienda suelta a su ironía: "La Comunidad de Madrid crea la figura del “Defensor del novio” que ejercerá el mismo portavoz de la Comunidad de Madrid", bromea @tortondo

Además, la victoria del Real Madrid, el bronceado de Victoria Federica en la Feria de Abril: "Siempre cuenta hasta tres Mississippi", escribe @TirodeGraciah comparando la foto de la hija de la infanta Elena con una de una de las escenas más míticas de 'Friends', el extraño caso de una mujer que fue con el cadáver de su tío al banco a intentar conseguir un préstamo, la participación de Cristina Cifuentes en Masterchef Celebrity : "Sólo espero que cuando la echen diga eso de "No me voy, me quedo"", bromea @superfalces. Éste y otros temas de actualidad llenan de humor el tuitómetro de esta semana.

