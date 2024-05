"No me quedan dimisiones, 'ninio', solo lágrimas de facha": Sánchez, estrella de los memes de la semana

Semana de alta tensión informativa. Comenzaba un lunes de infarto con la declaración institucional de Pedro Sánchez -sin preguntas, por cierto- en la que anunciaba la decisión que había tomado sobre su futuro. Sí, merecía la pena, dijo el presidente del Gobierno, desvelando pasadas las once de la mañana la incógnita que había tenido en vilo en los últimos cinco días al Gobierno, a la militancia socialista y a buena parte del país. Pero hasta ese momento, los usuarios de X especularon con cuál sería su futuro y, por supuesto, estuvieron pegados a sus teclados para disparar sus memes más graciosos:

— ¿Hola? ¿Alberto?

— Dime, Pedro.

— Que no dimito. Que no eres presidente porque yo no quiero. Tuitea @BenderOfuscado junto a dos fotos de Sánchez y Feijóo al teléfono.

"No me quedan dimisiones, ninio, solo lágrimas de facha", bromea @the_raven77 utilizando el meme de Perro Sanxe como vendedor en un quiosco, "¿Se ha marchado ya? Me despierta un Lunes a las 10 de la mañana y encima para decir que se queda. Manda cojones", ironiza @TirodeGraciah con una imagen de Felipe VI.

Ayuso y su protagonismo en el acto de celebración del 2 de mayo son la otra diana de los memes de la semana. @DesatranqueJaen la compara con un fotograma de la película Carrie, @Supel_Laton opta por disfrazarla con el vestido de la Reina de corazones de Alicia en el país de las maravillas.

Además, la reacción de Ana Rosa a la decisión de Sánchez, el 1 de Mayo, Día del Trabajo, y Feijóo también tienen su hueco en el tuitómetro de los últimos siete días.

Hasta aquí la recopilación de los mejores memes de la semana. No te pierdas el tuitómetro del viernes que viene, prometemos que te ayudará a reírte de la actualidad o al menos a empezar el fin de semana con una sonrisa.