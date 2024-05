Esta semana empezó con el novio de Ayuso, Alberto González Amador, yendo a declarar a los juzgados. Para tratar de evitar a la prensa, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid se rapó el pelo, se afeitó e incluso, según algunos testigos, se puso una peluca. Una situación cuando menos cómica que no ha dejado indiferentes a los tuiteros: "Sr. juez, yo no soy el novio de Ayuso. Yo me llamo Tipo de Incógnito", bromea @BenderOfuscado utilizando una foto de González Amador caracterizado con sombrero y bigote.

Durante los últimos días Ayuso también ha protagonizado parte de la conversación en X, esta vez ha sido por su último discurso en la Asamblea de Madrid, en el que acusó a la izquierda de ayudar a Hamás como a ETA: "Tú mata y te daré un Estado", dijo. Las reacciones a sus palabras llegaron en avalancha: "Porque, como todo el mundo sabe, ETA tiene ahora un estado...", ironiza @Entelequio2, "La primera regla de la cortina de humo: la barbaridad que digas tiene que ser proporcional a la barbaridad que intentas ocultar", analiza @tortondo .

La entrevista de Pablo Motos a Felipe González en El Hormiguero es otro tema que también ha indignado a los usuarios de X que han usado la creatividad para responder al expresidente del gobierno: "Alguien del PSOE tendría que decirle a Felipe González que deje algo para Vox...", tuitea @pepdesarenal.

Hasta aquí la recopilación de los mejores memes de la semana. No te pierdas el tuitómetro del viernes que viene, prometemos que te ayudará a reírte de la actualidad o al menos a empezar el fin de semana con una sonrisa.