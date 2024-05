Ayuso acusa a la izquierda de ayudar a Hamás como a ETA: "Tú mata y te daré un Estado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha espetado este jueves a Más Madrid que pretende que las democracias "hagan con Hamás lo mismo que con ETA". "Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando", ha espetado la mandataria autonómica en la sesión de control del Pleno de la Asamblea tras una intervención de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la que ha dedicado gran parte de su tiempo al conflicto en Oriente Medio, según informa Europa Press.

Ayuso ha cargado contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ayer utilizaba la expresión "Palestina será libre desde el río hasta el mar" después del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Consejo de Ministros aprobará el martes el reconocimiento a este Estado.

"Ayer decía su vicepresidenta, desde el río hasta el mar, que es un mensaje criminal despreciando a la comunidad judía que vive en Madrid. En Madrid viven judíos que no son israelíes. ¿Les quieren echar hasta el mar también a ellos?", ha cuestionado Ayuso al respecto. Asimismo, ha criticado que Más Madrid hable de "convivencia" cuando "quieren arrasar el Estado de Israel".

Por su parte, Bergerot ha defendido en su intervención el reconocimiento del Estado Palestino y que España rompa "relaciones diplomáticas y comerciales con Israel" al tiempo que cree que tendría que "impulsar sanciones" al Gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu hasta "imponer un alto al fuego".

"Señora Ayuso, Más Madrid condenó los ataques de Hamás el primer día que sucedió. Usted no ha tenido una palabra contra los crímenes de guerra de Netanyahu en medio año. Entre las víctimas del genocidio y los genocidas, usted se ha puesto una y otra vez del lado de los genocidas", ha concluido.

El PSOE denunciará a Ayuso en los tribunales

El PSOE presentará una denuncia contra Ayuso por sus declaraciones, después de que el líder de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, solicitase a la dirección nacional de su partido que presente una querella contra la presidenta madrileña. Tras tachar de "espectáculo repugnante" lo ocurrido, ha pedido responder con "respeto y con querellas" ante estos "disparates": "Es un mimetismo absoluto con Milei, no hay ya diferencia".

Tras indicar que no sabe si esta querella "prosperará" pero que "si se presentan cinco y se tumban cuatro pero pasa una, a lo mejor algo crece la democracia", Lobato ha censurado que afirme cosas que pueden valer "injurias y calumnias", un día "en sede parlamentaria, otro presentando unos premios y otro en un acto". "No es solo premiar lo que ha dicho, sino incitar. Dice que se les dijo que mataran, que se les daría un Estado. Eso no es solo premiar sino incitar al terrorismo, invitar a matar porque conseguirán algo a cambio", ha remarcado.

En la misma línea, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado que "estudiarán" y "contribuirán" a que el PSOE de Madrid pueda llevar a cabo todas las acciones que considere convenientes para "parar esta ola permanente de insultos", según ha señalado.

La número dos del partido ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser interrogada sobre si el PSOE facilitará la querella solicitada por Lobato. Además, ha calificado de "escandalosas" las palabras de Ayuso y ha lamentado que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo no la rectifique.

Errejón censura las palabras de Ayuso: "No le importan las muertes en Gaza"

Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha criticado las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Hamás y ETA, dado que vienen de alguien a lo que no le importaron la muerte de 7.300 personas en las residencias durante la crisis del covid-19. "Es difícil que alguien a quien no le importó la muerte de 7.300 madrileños en las residencias le importe el asesinato de 35.000 palestinos en el genocidio que está cometiendo Israel. Por fortuna la sociedad española es mejor y la sociedad española quiere detener el genocidio y no hay excusas", ha manifestado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Errejón ha lanzado a Ayuso que el Estado "genocida" de Israel ha perpetrado la muerte de 35.000 palestinos, gran parte de ellos niños, y que la sociedad española quiere detener "esta masacre" porque son un "país puntero en derechos humanos".

Por tanto, ha insistido en que el reconocimiento del Estado palestino el próximo 28 de mayo es una "buena noticia", pero es el principio de más acciones porque el mensaje que toca dar "alto y claro" es que la ofensiva israelí en Gaza es una "barbarie".