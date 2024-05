Ayuso guarda silencio sobre el 'caso Milei' mientras el resto de barones cierran filas con Feijóo

La decisión del Gobierno español de retirar definitivamente a su embajadora en Buenos Aires tras las descalificaciones del presidente argentino, Javier Milei, hacia su homólogo español, Pedro Sánchez, ha contado con el reproche del principal partido de la oposición. “La política exterior de un país no se puede decidir conforme a los impulsos de una sola persona”, censuraban fuentes de la formación conservadora, horas después de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, culpara a Sánchez de haber iniciado el conflicto diplomático y les equipara a ambos en responsabilidad.

A juicio del PP la “sobreactuación electoral del Gobierno” está “comprometiendo” la posición de las empresas españolas en el exterior y de los intereses en Argentina por “culpa del ego” del presidente español. En Génova consideran que los socialistas necesitan movilizar a su electorado de cara a los comicios europeos del próximo 9 de junio y que buscan deliberadamente “amplificar” las declaraciones de Milei por ese motivo. Aunque hay algunas voces populares que consideran que deberían marcar más distancias con el dirigente argentino, la respuesta dentro de las filas del PP es prácticamente unánime.

Los barones de la formación conservadora que se han pronunciado públicamente sobre el tema han respaldado la posición marcada por Génova aunque incidiendo más que Feijóo en su reproche al argentino. “Ni me gustan las palabras de Milei sobre la mujer de Sánchez ni cómo está sobreactuando el Gobierno”, aseguró este lunes el presidente valenciano, Carlos Mazón. El murciano Fernando López Miras calificó de "inadmisibles" los comentarios "insultantes y descalificativos" de Milei sobre Sánchez, pero también condenó el ministro de Transportes, Óscar Puente, insinuase que el mandatario argentino tomaba “sustancias”.

Lo llamativo en este caso es el silencio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que habitualmente aprovecha cada oportunidad que tiene para cargar contra Sánchez. En su momento, durante la campaña argentina, tanto ella como el expresidente Mariano Rajoy fueron sus dos apoyos más relevantes pese a la incomodidad de Génova. El sector más duro, con Díaz Ayuso a la cabeza, fue el que más celebró que el dirigente ultraliberal ganara las elecciones mientras que los de Feijóo lo asumieron como el “mal menor”.

Fuentes del PP madrileño explican a infoLibre que el silencio de su máxima representante se debe a que no quiere contribuir a lo que denominan como la “pinza” entre el PSOE y Vox de cara a las europeas. Otras voces de la formación lo vinculan, sin embargo, a una estrategia deliberada por parte de la presidenta madrileña de no estar bajo el foco por el caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador, que el lunes acudió a declarar —disfrazado con una peluca para evitar a la prensa— por fraude pero cuyo juicio se suspendió al no localizar a su presunto colaborador mexicano, Maximiliano Niederer.

El portavoz del PP madrileño arremete contra Sánchez

El que sí se ha pronunciado es el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, que el lunes criticó que el PSOE haya pedido “una adhesión de toda la oposición” a su posición sobre las declaraciones de Milei. Los socialistas madrileños presentaron una propuesta de declaración institucional en la Junta de Portavoces, en defensa del presidente del Gobierno. Vox se apresuró a anunciar su voto en contra, ya que precisamente Milei fue su invitado estrella el domingo, y lo mismo hizo el PP.

“No tiene mucho sentido que Sánchez abra una crisis internacional, que en una carta informe a todo el mundo de que su mujer está siendo investigada por corrupción y cuando alguien lo menciona abra una crisis diplomática sin precedentes”, señaló Díaz-Pache. “Los Kirchner de Pozuelo piden ahora adhesión a toda la oposición cuando no se les ha llamado para cambiar de opinión respecto al Sáhara o Israel. Nos piden adhesión para que todos nos sumemos como si Begoña Gómez representara a España. Me parece un disparate”.

Venezuela, Marruecos o EEUU: otros choques en los que el PSOE sí apoyó a gobiernos de Aznar y Rajoy Ver más

Es más, el portavoz del PP madrileño llegó a criticar que Begoña Gómez “se convierta en eje del Estado”: “Parece que sea la reina, la vicepresidenta del Gobierno”. Unas palabras similares a las del secretario general de los populares de Madrid, Alfonso Serrano. “¿Begoña es España? Se les ha ido la cabeza”, escribía en X, antes Twitter. A diferencia de ambos, Díaz Ayuso tampoco ha utilizado la red social para referirse al incidente y únicamente ‘retuiteó’ un mensaje del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

En el actual contexto, desde el Gobierno no descartan dificultar que Milei vuelva a España el próximo mes de junio a recoger el primero que el think tank español Instituto Juan de Mariana le ha concedido su "defensa ejemplar de las ideas de la libertad". Esto pasaría por impedir que aterrice en la base aérea de Torrejón de Ardoz y en no facilitar el dispositivo de seguridad, entre otras cuestiones. El instituto que le ha galardonado, que se declara independediente, se sitúa en la órbita del PP de Madrid y está presidido desde el pasado agosto por Manuel Llamas, socio de la entidad desde sus inicios. Llamas fue hasta el mes de julio del pasado año viceconsejero de Economía en Madrid a las órdenes de Javier Fernández-Lasquetty, considerado el gurú económico de Ayuso y representante del ala más neoliberal del –ya de por sí marcadamente neoliberal– PP madrileño.

En declaraciones por escrito el pasado noviembre a infoLibre, Llamas afirmaba que el de Milei es "el mejor programa económico que se ha presentado en Argentina en décadas". y que, "por desgracia", el ideario liberal de Milei escasea en España. Según el director del instituto Juan de Mariana, "el PP nacional, antes con Rajoy y ahora con Feijóo, es un partido de corte socialdemócrata en lo económico. La única excepción a nivel fiscal y regulatorio es la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso".