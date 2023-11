Una red de grupos expande en España el ideario contra lo público de Milei y pone sus esperanzas en Ayuso

Atención al segundo 13 de este vídeo. ¿Se habrá visto alguna vez tan contento a Javier Milei?

"¡No lo puedo creer!", exclama. "¡Profesor, profesor! ¡Gracias, profesor, por estar! ¡Gracias!". Es febrero de 2021, con el polémico Milei ya empeñado en su aventura política, que este domingo podría llevarlo –si no lo derrota el peronista Felipe Massa– a la presidencia de Argentina. El hombre sonriente y trajeado que interrumpe por sorpresa la conferencia de Milei a través de internet toma brevemente la palabra:

– "Perdona que te interrumpa [...], pero no he podido resistir la tentación de entrar, aunque sólo fuera sesenta segundos, para darte un abrazo académico desde el otro lado del Atlántico, mostrarte mi admiración por todo tu esfuerzo, el trabajo que haces. Y que sigas así, imperturbable, en la lucha por la libertad. Eres un modelo para todos".

Luego le agradece a Milei haberle dedicado "unos minutos" a los alumnos del Máster en Economía de la Escuela Austríaca, que el hombre trajeado dirige en la Universidad Rey Juan Carlos, y le anticipa que le mandará un artículo para conocer su opinión antes de que se publique. Milei se lleva las manos al pecho con arrobo: "Es un honor, es un shock emocional".

¿Quién es el profesor al que Milei se dirige con esa reverencia? Catedrático de Economía Política y prolífico autor, Jesús Huerta de Soto (Madrid, 1956) es un referente no sólo español sino internacional del anarcocapitalismo, el ideal económico de Milei, "el único sistema de cooperación social –sostiene el profesor español– plenamente compatible con la naturaleza del ser humano".

Tirando del hilo de Huerta de Soto, al que Milei sitúa "entre los más grandes del mundo" en ciencia económica, se observa que en España hay toda una miscelánea de grupos, asociaciones, think tanks y demás entidades en plena sintonía con Milei y sus ideas radicales, cuando no defensoras explícitas de su candidatura política. El examen de la actividad de estas entidades, que han extendido la batalla cultural al campo de la economía y se han marcado como objetivo la reducción del papel del Estado a la mínima expresión en España, brinda una conclusión política en clave interna: la pasión nacional más extendida entre nuestros mileístas –no unánime, como se verá en este artículo, pero sí la más extendida– es Isabel Díaz Ayuso. Ella es la gran esperanza de los anti-Estado en España.

El ideario de Milei

No hay dos figuras iguales en la nueva derecha radicalizada, llamada por algunos nacionalpopulismo, por otros populismo autoritario, o extrema derecha 2.0, o simplemente ultraderecha. Lo indudable es que hay diversos rasgos que hacen a Milei una figura susceptible de ser adscrita a esta corriente internacional que está destronando o provocando la mutación de los viejos partidos conservadores: antipolítica, individualismo, negacionismo del pasado dictatorial del país, escepticismo –como mínimo– sobre el cambio climático, batalla cultural contra el feminismo, el "lobby Lgtbi" y los valores del progresismo... No obstante, el rasgo más distintivo de Milei –aparte de las singularidades de su estilo– es su idea fundamentalista de la "libertad", que lo lleva a mostrarse partidario de mayores opciones para la tenencia de armas, a mostrarse abierto a la idea del comercio de órganos y a dudar cuando se le preguntó si se debería permitir la compraventa de niños.

Donde con mayor énfasis defiende Milei ideas sobre la libertad es en el debate económico, obsesivo en un país en crisis permanente. Su símbolo ha sido la motosierra, con la que promete una poda a fondo del gasto público.

El Estado es "el peor enemigo", dice. "La justicia social es violenta", "los impuestos son un robo" y tener que pagarlos "una rémora de la esclavitud". Puede haber algo de boutade o de propósito irrealizable en parte de sus propuestas, como él mismo viene a admitir cuando se define como un "anarcocapitalista" que sabe que, en el plano de lo real, debería actuar de forma gradual. A corto plazo, de hecho, se declara "minarquista", es decir, partidario de la reducción al mínimo del Estado sin llegar –de momento– a su supresión. Pero sea con sus aspiraciones de máximos o con su adaptación pragmática, el sustrato es el mismo: guerra a lo común, a lo público. No hablamos sólo del conocido recetario neoliberal. Milei va un paso más allá. La educación pública –dice– es un "antro de adocrinamiento" y tanto la enseñanza como la justicia y hasta las calles funcionarían mejor privatizadas. Tampoco debería haber obra pública, sólo privada, porque lo estatal es per se liberticida y corrupto. Ese es Milei.

El Instituto Juan de Mariana y el exviceconsejero de Ayuso

En España, Ayuso y Mariano Rajoy han sido, durante la campaña argentina, sus dos apoyos más relevantes. Quizás por el contraste entre personalidades, ha sorprendido a propios y extraños el respaldo del expresidente. Choca que alguien que presume de previsible conservador de provincias, enemigo de aventuras, dé su apoyo a un histrión que hace campaña disfrazado de superhéroe, rugiendo como un león "¡viva la libertad, carajo!". Alguien que dice preferir la mafia al Estado, "porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple". Pero lo cierto es que, al margen de Ayuso y Rajoy, el apoyo a un personaje a priori tan exótico va mucho más allá de una firma o un tuit.

Huerta de Soto tiene una larga vinculación con el Instituto Juan de Mariana, una de las entidades que más concuerdan en España con el ideario de Milei. Se trata de un think tank fundado en 2005 por el economista Gabriel Calzada, seguidor de la llamada "escuela austríaca", la misma de cuyas ideas se declara partidario el político argentino. El propósito del Instituto, la "limitación del ámbito de actuación de los poderes públicos", es perseguido a través de seminarios, cursos y opiniones de expertos en múltiples medios, aunque su nexo ha sido especialmente estrecho con Libertad Digital, el periódico de Jiménez Losantos. La asociación tiene conexiones con el campo universitario. Su Congreso de Economía Austríaca ha contado con la colaboración de las universidades Rey Juan Carlos y Francisco Marroquín, de la que fue rector hasta 2021 el propio Calzada.

El Instituto Juan de Mariana, que se declara independiente, se sitúa en la órbita del PP de Madrid. Su director desde agosto es Manuel Llamas, socio de la entidad desde sus inicios y que fue hasta el mes de julio viceconsejero de Economía en Madrid a las órdenes de Javier Fernández-Lasquetty, considerado el gurú económico de Ayuso. Desde la dirección del Instituto, Llamas ejerce como entusiasta de Milei. "Ojalá se confirme el cambio que tanto necesita Argentina tras décadas de ruina socialista", afirma en apoyo del candidato de La Libertad Avanza, al que considera "un auténtico milagro". Llamas habla como lo hace el argentino. "El Estado es la mayor expresión de la violencia que existe", dice en una entrevista difundida el mes pasado por la institución que él mismo dirige.

En declaraciones por escrito a infoLibre, Llamas afirma que el de Milei es "el mejor programa económico que se ha presentado en Argentina en décadas". A su juicio, "por desgracia", el ideario liberal de Milei escasea en España. "El Gobierno de PSOE y Sumar –afirma– ha desarrollado un peligroso y nefasto populismo económico, consistente en disparar impuestos, gasto y deuda, creando además nuevas rigideces e intervenciones que dificultan crecer a las empresas". Añade: "El PP nacional, antes con Rajoy y ahora con Feijóo, es un partido de corte socialdemócrata en lo económico. La única excepción a nivel fiscal y regulatorio es la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Madrid lleva años aplicando políticas liberales, en mayor o menor medida, y eso es lo que explica, precisamente, que sea la región más rica y próspera". ¿Vox? "Conservador en lo social y proteccionista en lo económico, dice Llamas, que concluye: "Salvo la excepción de Madrid, el liberalismo económico no existe en España".

¿Milei? "Tibiamente socialdemócrata"

Uno de los hitos que más relumbrón dan al Instituto es su premio anual a una figura destacada. ¿Quiénes lo han recibido? Mario Vargas Llosa, Antonio Escohotado, Jiménez Losantos o Huerta de Soto. Precisamente este último, el economista al que admira Milei, se encargó de dedicar las palabras laudatorias a Miguel Anxo Bastos, último ganador del premio, en la llamada "cena de la libertad", un evento anual de "networking" del Instituto, celebrado por última vez este mismo mes de junio. A aquella cena acudió este mismo mes, "como un asistente más" y "aprovechando que estaba pasando unos días en Madrid", el mismísimo Javier Milei, asegura Llamas.

Bastos, que se adhirió a las tesis anarcocapitalistas a través de lecturas de Huerta de Soto, es otro nombre importante al hablar de difusión de las ideas de Milei en España. Antiguo militante del BNG y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Santiago, se pronunciaba así en agosto: "¿Qué me gusta de Milei? Primero, que pone de moda estos debates [...]. Porque yo la palabra anarcocapitalista que antes no la veía nunca la veo ahora en todos los periódicos. Me complace. Entra en el debate común y estas cosas al final acaban calando. [...] A su vez es una persona muy preparada".

Todo esto se lo dice Bastos a Juan Ramón Rallo, exdirector del Instituto Juan de Mariana y discípulo de Huerta de Soto, que dirigió su tesis. Articulista en El Confidencial y La Razón, Rallo es quizás el economista de esta cuerda más popular de España. Dentro de una opinión en general favorable a Milei, Rallo le pone alguna objeción durante su coloquio con Bastos. A su juicio, su programa es "tibiamente socialdemócrata", por ejemplo porque "no quiere ni privatizar por entero la sanidad y la educación". "Sí, sí", concede Bastos, al que, no obstante, le parece "un líder de gran calidad".

Un exdiputado, un exlíder patronal, un economista mediático

Gabriel Calzada, fundador del Instituto Juan de Mariana, y Huerta de Soto coinciden en el Mises Institute, llamado así por Ludwig von Mises (1881-1973), un intelectual austriaco de gran influencia en el movimiento "libertario", otra de las etiquetas que suelen aplicarse a Milei. El Mises Institute, que difunde mensajes favorables a Milei a través de su web, de Twitter y de Facebook, tiene sede en Estados Unidos, donde es habitualmente citado entre las entidades más influyentes del libertarismo económico, pero extiende su actividad a otros países, entre ellos España. Desde su fundación en 1982 ha sido punto de encuentro de figuras del libertarismo, el paleconservadurismo, el anarcocapitalismo y otras corrientes partidarias del Estado jibarizado o desaparecido.

La dolarización en Argentina no promoverá la libertad: La sensacional actuación de Javier Milei en las primarias de las elecciones presidenciales argentinas confirma la posibilidad muy real de que un anarcocapitalista que cita a Rothbard y Mises pueda… https://t.co/CGzXHHiOH3 — Instituto Mises (@institutomises) September 27, 2023

El nombre de Mises, otro de los economistas de cabecera de Milei, conduce al Instituto von Mises Barcelona, defensor de valores como "la pluralidad de ideas", "la limitación del poder", "la democracia limitada" y "la paz social". Esta entidad, divulgadora de las ideas de la escuela austríaca, partidaria de la mínima intervención del Estado, no esconde sus simpatías por Milei. En su junta rectora hay nombres destacados de la política, la empresa y la divulgación. Figura en la misma el empresario Juan Rosell, expresidente de la CEOE y de la patronal catalana Foment del Treball. También Antoni Fernàndez-Teixidó, exdiputado de CiU y expresidente de la Comisión Económica del Parlament de Cataluña. A ellos se suma Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket Corporative Intelligence, economista mediático, exasesor del Círculo de Empresarios, conferenciante, que en octubre arremetía contra el papa por cargar contra Milei. Vinculado a la Fundación Internacional para la Libertad que dirige Mario Vargas Llosa –defensor de Milei y de Ayuso–, Bernaldo de Quirós ha escrito artículos en La Vanguardia, El Mundo, ABC, La Razón, El Economista o Europa Press.

En respuesta por escrito a preguntas de infoLibre, el Instituto Von Mises Barcelona señala que Milei "aporta ideas interesantes", como la reforma monetaria para "acabar con la hiperinflación", una nueva y diferente "dolarización de la economía", la "reforma del gasto público", en parte –según el Instituto– destinado ahora a financiar al "entorno peronista", y el desmontaje de las "estructuras clientelares", entre otras. El Instituto Von Mises cree que el ideario de de Milei suele presentarse "distorsionado" en los medios en España.

Un cofundador de Vox, una presidenta "socia de honor"

Una de las plataformas más activas en España en defensa de Milei –de las ideas de Milei, pero también del propio candidato– es El Club de los Viernes. Dedicado a promover "las libertades civiles, el derecho de propiedad y el Estado limitado", este club nacido en Oviedo en 2015 contra la "hegemonía de las ideas socialdemócratas en el ámbito intelectual y de los medios" tuvo como cofundadores a Diego Barceló, consultor sobre economía y articulista de Expansión, El Español, OK Diario y Libertad Digital, que estos días ha publicado un artículo en el periódico argentino La Prensa defendiendo el voto a Milei; y a Javier Jové, hoy diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias.

¡LA LIBERTAD AVANZA!



📢 Javier Milei sacó alrededor de 32% en las elecciones primarias de Argentina, en su primera vez como pre-candidato a presidente. Demuestra que se han consolidado en Argentina las ideas de la libertad como una buena opción tras tantos años de crisis. pic.twitter.com/t6KtKH0YWL — Club de los Viernes (@clubdeviernes) August 14, 2023

Lejos de querer aparentar academicismo, El Club de los Viernes se dedica a la agitación política contra la izquierda, con mensajes que se salen claramente del carril económico. "Pedro Sánchez es un traidor", denunciaba en 2022. En numerosos artículos El Club es citado como próximo a Vox, pero lo cierto es que también lo es al PP de Madrid. Y especialmente a Ayuso, a la que salió a defender cuando Pablo Casado se enfrentó a ella por la comisión cobrada por su hermano y a la que ha llegado a entregar su galardón anual, el Premio Escuela de Salamanca, porque "su sola presencia desestabiliza y pone en entredicho los pilares de la izquierda hegemónica".

La presidenta recibió en julio de 2022, con motivo del premio, al actual presidente de El Club, el colaborador en medios Roberto Hernández. En su discurso de recogida del galardón, Ayuso, que aquel día se convirtió en "socia de honor" de El Club de los Viernes, agradeció a la entidad su actuación como "contrapeso a ese rodillo totalitario" de las "políticas populistas" y afirmó que ella en Madrid ejerce un "liberalismo a la española".

Otros socios de honor de la asociación son el exdiputado de Vox Francisco Contreras y el economista Daniel Lacalle, con una trayectoria vinculada al PP.

No es el único galardón que se ha llevado Ayuso del avispero de asociaciones partidarias del Estado mínimo. En Italia recibió en 2021 el Premio Llama de la Libertad del Instituto Bruno Leoni por su gestión del covid, que logró el "máximo éxito" con el "mínimo" impacto sobre la libertad.

Del agitador "incorrecto" a Hazte Oír

El Club de los Viernes pertenece a una red de asociaciones "aliadas" que se extiende no sólo por España, sino también fuera. Figuran en la red entidades como Students for Liberty, cantera estadounidense de libertarios que desarrolla también actividad en España y que difunde un artículo desglosando hasta cuatro "cualidades" de Milei que "los libertarios debemos imitar", entre ellas la "incorrección política" y el "populismo de derecha". Ahora, además, prodiga mensajes a favor del candidato en X, antes Twitter.

En España, pertenecen a la misma red que El Club de los Viernes el ya repasado Instituto Juan de Mariana, el lobby proisraelí ACOM –fundado por el empresario David Hatchwell, próximo a Ayuso y cuya asociación Zakut es beneficiaria de ayudas públicas de tres gobiernos del PP–, Stop Impuesto de Sucesiones, Red Floridablanca y una entidad en las que es preciso detenerse: la Fundación Civismo. Se trata de una organización defensora del "Estado limitado" en cuyo patronato están Carlos Espinosa de los Monteros, marqués de Valtierra, padre de Iván Espinosa de los Monteros (Vox), y el empresario Juan Abelló. Civismo, que desde 2021 publicita las medidas de Milei para "salvar Argentina", identifica como colaborador a Agustín Laje, un destacado apoyo del líder de La Libertad Avanza, para el que pide el voto.

Nacido en 1989, Laje es un popular polemista, autor del El libro negro de la nueva izquierda, que se define como un "paleolibertario". Ojo, no es un anarcocapitalista, porque a su juicio el Estado no debe desaparecer, sino existir en su mínima expresión como "resguardo de la propiedad" y de la "seguridad jurídica". Eso en lo económico. En lo moral, el incorrecto Laje es un tradicionalista en busca de polémicas culturales con feministas y Lgtbi. En resumen, es casi un calco ideológico de Milei, que en el vídeo bajo este párrafo le hace de presentador de un libro en 2022. Civismo no es el único nexo con España de Laje, que en 2019 fue Premio Hazte Oír por su "batalla cultural" [ver al final del texto el despiece Aparentes contradicciones].

Una pregunta. ¿Quién recibió en 2020 el Premio Sociedad Civil de la Fundación Civismo? Sí, Ayuso, por convertir Madrid en "un reducto de libertad" y por "conciliar salud, libertad y economía" en la pandemia. Otros que han recibido el premio han sido Esperanza Aguirre (2012), Carlos Herrera (2015), Cayetana Álvarez de Toledo (2017) y Vargas Llosa (2018).

Biblia sí, impuestos no: integristas y ultraliberales copian en España su exitosa alianza en EEUU Ver más