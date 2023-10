Tres gobiernos del PP financian con dos millones en seis meses a una ONG del jefe del lobby proisraelí

Creada por David Hatchwell, heredero del magnate Mauricio Hatchwell, impulsor del fallido proyecto de Eurovegas y presidente de la Fundación Hispano-Judía, la asociación Zakut ha logrado un ascenso meteórico en apenas dos años de vida. Constituida el 29 de abril de 2021, mes y medio más tarde ya obtuvo medio millón del Gobierno murciano para operar como un acelerador de empresas. Pero la verdadera aceleración se produjo en el segundo semestre del año pasado: entre junio y diciembre de 2022, el Gobierno de Murcia, el de Andalucía y el de Madrid, los tres del PP, han concedido a Zakut subvenciones que en total suman dos millones de euros. Pero sobre más de la mitad de esos dos millones pesa ahora una duda. ¿Por qué? Porque 1,35 millones se los ha concedido, para formación de mujeres, la Junta de Andalucía a Zakut, una entidad sin ánimo de lucro, si bien la impartición de los cursos correrá a cargo de una mercantil. Y esa mercantil, entre cuyos objetivos figura el de cualquier empresa –obtener ingresos–, tiene a su frente a un miembro de la extensa constelación societaria de Hatchwell.

De los dos millones otorgados a Zakut entre junio y diciembre de 2022, 500.000 euros han salido del Gobierno de Fernando López Miras y tienen como fin la promoción empresarial, como adelantó el digital murciano LasNoticiasRM.es. El grueso del dinero, 1,5 millones, se destina a cursos de formación en Andalucía (1,35 millones) y Madrid (199.287 euros). Al menos en la primera de esas dos comunidades, y a tenor de la información oficial obtenida por infoLibre, la formación la impartirá Virensis SA. Como administradora única de Virensis consta una directiva que a su vez ostenta el cargo de apoderada de otra compañía –3H Family Holdings SL– presidida por David Hachtwell. Hasta agosto de 2022 también figuró como apoderado de esa misma sociedad el directivo de Zakut que presentó y firmó los documentos relacionados con la solicitud de subvenciones para cuatro cursos de formación en Andalucía.

"Si llegado el caso hay que pedir el reintegro se solicitará"

infoLibre preguntó a la Consejería de Empleo de Andalucía si sabía que los cursos subvencionados a petición de Zakut los impartirá una empresa vinculada a través de su administradora al fundador de la asociación, como acreditan documentos oficiales que han llegado a manos de este diario. Las fuentes consultadas respondieron que no. “La subvención –asegura el departamento que dirige Rocío Blanco– se otorga y los mecanismos de control se realizan una vez que se está ejecutando el proyecto”. En ese control "se entra a ver todos los detalles, máxime porque son fondos europeos". "Si llegado el caso hay que pedir el reintegro se solicitará", añadió.

“La Consejería de Empleo –remarcaron sus portavoces– ha concedido esas cuatro subvenciones para cursos para formación y orientación laboral de mujeres en entornos rurales de Córdoba, Málaga, Jaén y Sevilla atendiendo únicamente a la documentación entregada por la asociación Zakut, según recoge la orden reguladora de esas subvenciones”. “Entre los documentos que ha de presentar el solicitante –prosigue la Consejería– se incluye una declaración responsable de que se cumplen todos los requisitos y uno de esos requisitos es que no haya conflicto de intereses”.

Los reiterados intentos de infoLibre por contactar con directivos o portavoces de la asociación Zakut y de la empresa Virensis SA han resultado inútiles. Este periódico ignora si también Virensis impartirá los cursos sufragados mediante la subvención otorgada en Madrid por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso y Hatchwell

La presidenta madrileña tiene una relación de notoria complicidad y respaldo mutuo con Hatchwell, un referente del lobby proisraelí en España que prodiga mensajes de crítica a la izquierda y de respaldo expreso a la derecha, especialmente al PP madrileño y sobre todo a la presidenta. Ambos, Ayuso y Hatchwell, han coincidido en la presentación de un documental, sentados el uno junto al otro (2019); en un acto para estrechar lazos con Israel y Emiratos Árabes (2022); o en un un desayuno informativo en el Ritz (2023). No esconden su sintonía. Hatchwell es especialmente entusiasta. Ayuso es, según el empresario, "una mujer extraordinaria, joven, pero con un talento increíble, que dice la verdad, que la gente entiende que es una persona de bien, que además no tiene un afán político [...] por ser lideresa, por eso no es candidata [...] en las elecciones nacionales". La presidenta es más que "una política de primer nivel", dijo de ella en junio, es una "rockstar" que "no puede andar por la calle" sin que la paren, porque "ha sido capaz de conectar con un país a todos los niveles".

ACOM, el lobby proisraleí que fundó Hatchwell, destaca por su respaldo expreso a la presidenta madrileña y por sus múltiples mensajes de apoyo al PP. La Fundación Hispano-Judía, que preside Hatchwell, pretende construir un "museo-hispano judío" en terrenos públicos en Madrid. En junio El Mundo publicó que Metro de Madrid, dependiente de la Comunidad (PP), iba a ceder a la fundación de Hatchwell una antigua subestación del barrio de Salamanca, que serviría como museo por 60.000 euros al mes.