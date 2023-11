Último debate en Argentina: Massa promete un "gran cambio" y Milei se aferra a sus propuestas más polémicas

El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria, ha prometido un "gran cambio" para el país si consigue la victoria en las elecciones presidenciales del próximo domingo, a lo que su rival, el ultraliberal Javier Milei, de La Libertad Avanza, ha respondido que es "imposible" lograr tales cambios bajo el mandato de "las mismas personas".

"Vengo a plantear un gran cambio para la Argentina, que es la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo y consensos, pero sobre todas las cosas con el respeto a los que piensan distinto", ha declarado Massa durante el último debate con Milei previo a las elecciones, según informa la agencia de noticias argentina Télam y recoge Europa Pres. Por su parte, Milei ha rechazado la posibilidad de que se pueda llevar a cabo la propuesta del ministro, al que ha calificado de "casta".

El candidato ultraliberal, al ser preguntado por su contrincante, ha ratificado su intención de llevar a cabo las propuestas más polémicas de su programa como lo son la dolarización de la economía, el cierre del Banco Central o la eliminación de los aranceles para acabar con "el cáncer de la inflación". De hecho, Milei ha aseverado que el comercio exterior pasará a estar controlado por el sector privado al considerar que el Estado "no tiene que meterse" en este tipo de cuestiones, mientras que Massa ha augurado la destrucción "de miles de familias" como consecuencia de este tipo de políticas.

Además, ha evitado responder de forma clara a una posible privatización de la universidad, aunque ha expresado que no lo contempla "en el corto plazo", y Massa ha aprovechado para prometer una inversión de hasta "ocho puntos del PIB" en la educación.

Por otro lado, el candidato de La Libertad Avanza ha confirmado que no está "dispuesto a plantear relaciones con aquellos países que no respetan la democracia, las libertades individuales y la paz", en referencia a una posible ruptura de relaciones con China y Brasil, los dos mayores socios comerciales del país. "La ruptura del Mercosur y de las relaciones con Brasil y China representan dos millones de empleos menos y un impacto de 28.000 millones de dólares (unos 26,2 millones de euros). Un presidente no se puede regir por caprichos ni ideología", ha reprochado Massa.

Por otro lado, el ministro argentino ha atacado a Milei por su "admiración" a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, a quien Massa considera "una enemiga de Argentina, ayer, hoy y siempre" por su papel en la guerra de la Malvinas, ocupada por las fuerzas británicas. "Defiendo la soberanía de Malvinas. Sería importante que digas si los kelpers tienen derecho a la autodeterminación o no. Es importante que los argentinos sepan si vas a defender o no Malvinas", ha insistido Massa.