Vox sumó a Javier Milei a su cruzada en la Iberosfera cuando ya había dicho que prefiere "la mafia al Estado"

“Utilizan el monopolio de la fuerza para imponerte la esclavitud fiscal. De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia me quedo con la mafia porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y, sobre todas las cosas, la mafia compite. En cambio, el Estado no admite competencia”. El entrecomillado que abre esta información procede de la entrevista que el 18 de diciembre de 2019 concedió a un canal público chileno Javier Milei. Economista y ahora candidato ganador con un 30% de los votos en las primarias de Argentina, donde se decide qué partidos podrán concurrir a las elecciones generales del 22 de octubre y cuyo resultado marca el rumbo hacia la Presidencia del país, Milei mantiene una relación estrecha con Vox.

Después de que en octubre de 2020 la fundación Disenso, dependiente política y financieramente de Vox e igualmente presidida por Santiago Abascal, lanzara la Carta de Madrid, manifiesto ideológico firmado por líderes de la extrema derecha española y latinoamericana que juega con el concepto de Iberosfera, una internacional para contrarrestar la ola progresista en América Latina. Milei incorporó su nombre a una lista donde el brasileño Eduardo Bolsonaro –hijo de Jair– y el chileno José Antonio Kast, entusiasta seguidor de Augusto Pinochet, ya habían estampado su nombre.

Envuelta en una guerra interna de poder que la marcha de Iván Espinosa de los Monteros sacó a la luz hace apenas una semana y que dinamitó la imagen de unidad, el “anarcocapitalista” Milei, que incita a votar contra la “casta política”, partidario de reducir el Estado a su mínima expresión y que promete eliminar ministerios esenciales como Sanidad y Educación, ha suscitado un entusiasmo compacto en la formación de Santiago Abascal.

El apoyo al jefe del espacio político denominado La Libertad Avanza ha llegado desde el ala “ultraliberal”, que se presenta como más moderada y en la que se encuadraría el exportavoz Espinosa de los Monteros o el gurú económico Rubén Manso hasta la “ultracatólica e integrista” que tiene como rostro visible a Jorge Buxadé, vicepresidente del Comité de Acción Política (CAP), el sanedrín que maneja los mandos del poder en Vox.

En agosto de 2019, cuatro meses antes de que Milei trazara ante el periodista chileno Matías del Río un discurso en el que llegó a defender la privatización de las calles, el entonces secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se reunió en Buenos Aires con quien hoy es la número dos de Javier Milei, Victoria Villarruel. Vox difundió aquella reunión a bombo y platillo. Desde el llamado Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), Villarruel desarrollaba su carrera negacionista respecto a la dictadura de Videla. El CELTYV trató desde el primer momento de equiparar los crímenes del terrorismo montonero con la represión masiva desatada contra la población civil tras el golpe de Jorge Rafael Videla en 1976.

Ya en el pasado octubre, Milei participó en el evento anual de Vox con mayor peso público, Viva 22. “Somos superiores al zurderío", proclamó desde el escenario al tiempo. "El zurderío –repitió llamando así a la izquierda– nos contamina la vida y busca convertirnos en esclavos".

Entre Abascal y Milei funciona como nexo la figura del politólogo argentino Agustín Laje. Como publicó The Objective, Laje sostiene una tesis según la cual la nueva derecha se debe construir en torno a tres pilares: los liberales «no progresistas», los conservadores «no inmovilistas» y los patriotas «no estatistas».

En España, Laje es colaborador de la Fundación Civismo, a cuyo patronato pertenece Carlos Espinosa de los Monteros. Es decir, el padre de Iván Espinosa de los Monteros.