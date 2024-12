La cumbre antiabortista celebrada este lunes en el Senado se ha colado de lleno en las redes sociales. La polémica por el encuentro organizado por la Red Política de Valores, en el que ultras de todo el mundo se reunían en una institución pública como el Senado —con el beneplácito del PP— para difundir sus ideas reaccionarias explotó tras el discurso de Jaime Mayor Oreja. Un discurso negacionista de la ciencia en que el tiró por tierra la teoría de Darwin: “Están ganando los científicos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución. Por eso no tenemos que tener ningún temor. Estamos ganando a pesar de que la moda dominante siga rabiosa y enfadada con nosotros”, proclamaba sin pudor desde la tribuna. Estas palabras han colocado al exministro del Interior con José María Aznar como centro de la diana de los memes: "Y no va Copernico y dice que la Tierra gira alrededor del Sol, como si estuviera borracha. Si es que te tienes que reír", se mofa @laquintacolumna.bsky.social‬ junto a una foto del expolítico, "Mayor Oreja es eso que pasa cuando una guerra civil la pierden los maestros y la ganan los curas", escribe ‪@donmitxel-oficial.bsky.social‬ y "Jaime Mayor Oreja afirma que la comunidad científica está cada vez más convencida de que los niñas vienen de París y les trae la cigüeña".

Y no va Copernico y dice que la Tierra gira alrededor del Sol, como si estuviera borracha. Si es que te tienes que reír.



[image or embed] — Laquintacolumna (@laquintacolumna.bsky.social) 3 de diciembre de 2024, 6:49

Mayor Oreja es eso que pasa cuando una guerra civil la pierden los maestros y la ganan los curas. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 2 de diciembre de 2024, 19:51

No se ha librado de las críticas tampoco el nuevo registro de viajeros que ha pasado a ser obligatorio en España. La medida no ha sido bien recibida por el sector que considera que añade carga burocrática y que encarecerá los precios de los viajes. Así que las redes se han lanzado a burlarse del tiempo que habrá que dedicar a hacer el check in en los hoteles.

Por último, la aplicación durante seis horas de la ley marcial en Corea del Sur es otro tema que ha dado que hablar entre los usuarios que apuntan entre risas a la reciente visita de Ayuso como causa de esta declaración

- Pues claro que declaré la Ley Marcial! ¡Si tenemos el país lleno de chavistas, bolivarianos y bilduetarras!

- Pero, ¿qué dice señor presidente?

- ¡Yo qué sé! ¡A Ayuso le funciona! Me lo dijo ella el otro día!

Se mofa @BenderOfuscado

Hasta aquí la recopilación de los mejores memes de la semana. No te pierdas el próximo tuitómetro, prometemos que te ayudará a empezar el fin de semana de buen humor.