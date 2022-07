"Nos vemos en los Boris", los mejores memes de la dimisión de Johnson

Las más de 50 renuncias en su Gobierno han forzado este jueves a Boris Johnson a dimitir en una comparecencia ante los medios en la puerta de Downing Street: "Tiene que haber un nuevo líder del partido y un nuevo primer ministro. El proceso tiene que comenzar. Empezará la semana que viene", confirma así su carta enviada esta mañana, en la que se anunciaba que renunciaría a ser líder del Partido Conservador, pero permanecería como primer ministro hasta otoño, como se explica en el proceso para la elección de un nuevo líder 'tory'.

La noticia ha revolucionado Twitter, donde se ha hecho viral, a la vez que convertía al líder de los tories en el rey de los memes de la jornada. @TirodeGraciah bromea con la elección del nuevo destino que pronostica será "Magaluf"; @MortaSiciliana compara a Johnson con Cristina Cifuentes y hace la broma con el famoso "No me voy, me quedo" que la ex política publicó en sus redes sociales unos días antes de dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid; @prendente1 se lamenta de la pérdida de una fuente de bromas: "Se nos va un gran generador de memes. Hasta siempre, Boris. Te echaremos de menos"; y no faltan los británicos que celebran su marcha usando imágenes de gente de fiesta para ilustrar cómo se sienten con su salida del Gobierno.

Una vez más queremos que te rías y que no te pierdas ninguno. En este Tuitómetro hemos recogido los más graciosos.

Se nos va un gran generador de memes. Hasta siempre, Boris. Te echaremos de menos. pic.twitter.com/O8Rpg1Qh0Q — Prendente (@prendente1) 7 de julio de 2022

Nos vemos en los Boris 🍺 pic.twitter.com/fWITIVx1ay — Carl Winslow (@CarlWinslou) 7 de julio de 2022

Johnson y su único apoyo en el gobierno cada vez que oyen hablar de dimitir . pic.twitter.com/A1EbM9z9df — Mortadela (@MortaSiciliana) 6 de julio de 2022

Yo no querer irme, Mr. Sánches… pic.twitter.com/l617OBOTYY — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) 7 de julio de 2022

🇨🇵 Dimito del puesto de ministro

🇸🇪 Dimito del puesto de ministro

🇩🇪 Dimito del puesto de ministro

🇮🇹 Dimito del puesto de ministro

🇬🇧 The Thursday it’s the new Friday!! Wiiiiiiiii!!!! pic.twitter.com/orBTE0zLdG — La Yaya Danger (@DangerousYayos) 7 de julio de 2022

Boris Johnson is leaving as PM. pic.twitter.com/sZlaJB8h7v — Steven (@Steven90s) 7 de julio de 2022

¿Boris Johnson y Donald Trump usan la misma peluca? pic.twitter.com/FtEW02IBBN — 🅻🅰🅳🆈 (@ladythieff) 7 de julio de 2022

Primeras imágenes de Boris Johnson saliendo de Downing Street después de ser expulsado.



pic.twitter.com/nhmW8sA3WW — Jorge. (@JL_SR2022) 7 de julio de 2022

Lo que de verdad me duele de la dimisión de Boris Johnson es perderme su fiesta de despedida. pic.twitter.com/ysseT8EHxw — Xo (@Rexurdir) 7 de julio de 2022

Boris Johnson dimite para dedicarse en cuerpo y alma a su hobby, las copas. pic.twitter.com/gWzabO4RV6 — Ale Fuenzalida Jabre (@Alejandra_Fueja) 7 de julio de 2022

"Situación actual del Sr. Boris Johnson"

P.D. Dimitirá hoy tras las dimisiones masivas de su gabinete. 07/07/2022

🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺✨✨✨✨ pic.twitter.com/GgRR1dHrQw — YURI B. 101 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 (@23_yuri_1979) 7 de julio de 2022

Que mañana nos vemos a Boris Johnson corriendo los sanfermines de esta guisa, ni cotiza. pic.twitter.com/FkmxNsGh8d — Moe de Triana (@moedetriana) 7 de julio de 2022