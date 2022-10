"Ha vuelto WhatsApp. Ahora que vuelva el precio de la vivienda del siglo XX": los memes de la caída de la app

A las nueve de la mañana, hora peninsular, la aplicación de mensajería WhatsApp ha dejado de funcionar. En un principio la incidencia solo afectaba a los grupos de la aplicación pero después se ha ampliado a todas las conversaciones, lo que ha hecho que cundiera el pánico entre los usuarios, que en su mayoría han corrido en dos direcciones: unos hacia Telegram para continuar con sus chats por esta vía, y otros hacia Twitter para cerciorarse de que no era ni su conexión a internet ni sus teléfonos los que fallaban. Efectivamente, se había caído WhatsApp. Tras el fallo del servicio durante casi dos horas, la red de mensajería ha recuperado su actividad.

Los autores de memes se han puesto manos a la obra y en la red social del pajarito las bromas han articulado la conversación, "¿Se ha caído WhatsApp? No lo sabía. Al contrario que vosotros, yo no uso esas estúpidas redes sociales. Avísenme cuando se caiga Don Quijote de la estantería… Entonces sí me preocuparé", escribe @Gabristaffel, "Se ha caído el Whatsapp y una señora que está sentada en mi sillón no para de hablarme. Dice que es mi mujer", tuitea @locaperdidita.

Seleccionamos los mejores memes de la jornada en este Tuitómetro:

Los de whatsApp/Los de twitter pic.twitter.com/oPArHsRl2c — Tᑌ ᑭIᑎᑕᕼI EᑎᖴEᖇᗰEᖇO ᗰᗩᗰᗩᒪóᑎ (@PishiEnfermero) 25 de octubre de 2022

Lo de la caída del WhatsApp pic.twitter.com/YQBduRJYeM — ₑₗ Ó🅂🄲🄰🅁 (@elosqar) 25 de octubre de 2022

Los servidores de Whatsapp ahora mismo pic.twitter.com/h2JrsXWggH — el fran (@FraanBMJ) 25 de octubre de 2022

¿Se ha caído WhatsApp?



No lo sabía.



Al contrario que vosotros, yo no uso esas estúpidas redes sociales.



Avísenme cuando se caiga Don Quijote de la estantería…



Entonces sí me preocuparé. — 𐌲𐌰ɸ𐍂𐌹𐌴𐌻 REFOLLAR 🛸 (@Gabristaffel) 25 de octubre de 2022

Se ha caído el Whatsapp y una señora que está sentada en mi sillón no para de hablarme. Dice que es mi mujer. — Reid (@locaperdidita) 25 de octubre de 2022

Ya ha vuelto whatsapp lo que sigue caído son mis ganas de estudiar — Ana (@anagl25) 25 de octubre de 2022

Yo entrando a Twitter para confirmar si se cayó WhatsApp: pic.twitter.com/wRQ9HrtHFT — Ferrr 🐈‍⬛ (@lu1sfer_) 25 de octubre de 2022

Los de Telegram cada vez que falla WhatsApp: pic.twitter.com/LkLv4Ovil7 — Tu Favorito (@TuExdeVerdad) 25 de octubre de 2022

Yo reiniciando el celular pensando que era un error y WhatsApp se cayó señores 🤡 pic.twitter.com/0YfEBPKVAD — Riri dies (@whosauri) 25 de octubre de 2022

Todo tuiter esperando a los que vienen de WhatsApp para ver si se ha caído pic.twitter.com/H5vfVbjRoK — Ángela (@kanke82) 25 de octubre de 2022

VOLVIÓ WhatsApp , AL FIIIIIN

pero.. nadie me escribió pic.twitter.com/DrtNwqylI2 — Juan Manuel (@manuekromero) 25 de octubre de 2022

He reiniciado el wifi 7 veces pensando que lo de WhatsApp era problema mío. pic.twitter.com/GU3NmkIXhl — Allison Mosley (@MistterMattel) 25 de octubre de 2022

La única neurona del 90% de los twitteros coordinándose para poner el mismo tweet sin gracia sobre la caída de WhatsApp pic.twitter.com/21B9VoS8sj — Marcos 🗿 (@MrTomato34) 25 de octubre de 2022

x: año 2070



Y: y en mis tiempos cuando querías saber que paso con WhatsApp iba corriendo a ver Twitter pic.twitter.com/1gF3G4S9sI — Alberto (@ggggsesf) 25 de octubre de 2022

— iMessage y Telegram viendo como se cae WhatsApp en todo el mundo: pic.twitter.com/2IOrK6RIpj — . (@Fausto_lastra99) 25 de octubre de 2022

Mi amig@ llorando porque no le funciona el WhatsApp.

Yo sabiendo que en realidad no le habla nadie: pic.twitter.com/YQBzdxlIx7 — Jarlicuin (@Batimonstrua) 25 de octubre de 2022

Caída de WhatsApp.

Los que tienen Telegram: pic.twitter.com/Joq4RaTaEP — Rubita (@soyrubitaaa) 25 de octubre de 2022

WhatsApp te falla

Instagram te falla

Facebook te falla



Pero Twitter siempre estará ahí pic.twitter.com/xY2sgovUgo — K Λ R M A™ (@KarmaOficiaI) 25 de octubre de 2022

Vuelve a funcionar WhatsApp y lo primero que recibo es esto. pic.twitter.com/21LlxGHWPZ — DoberMan (@DoberManiaco) 25 de octubre de 2022