Lo del 35% es una broma

Lo prometido es deuda y tenía que explicar quién fue quién en la campaña del PSOE del 23J, porque algunos (ex)compañeros se molestaron al no ver su nombre en la nómina que presentó este partido a los Napolitan Victory Awards de la Washington Academy of Political Arts & Sciences –premios Napolitan–. Desde luego que hay que tener valor para presentarse a estos premios con una campaña perdedora, porque las elecciones generales del 23 de julio del 2023 las ganó el Partido Popular, pero más valor aún el de los consultores norteamericanos por premiarla. Sobre todo, porque fue el propio Feijóo quien se cargó la aritmética de la derecha en la segunda semana de la campaña. El caso es que en el nivel técnico, que es el importante, nadie conocía en Moncloa a Aleix Sanmartín, que es quien figura como estratega general en la nómina presentada a estos premios. Como las campañas las hacen los partidos, no les quepa duda de que el estratega general fue Santos Cerdán, asistido por su número dos, que es Juan Francisco Serrano. La información numérica de base e ideas principales, como la gira de Sánchez por los medios hostiles –plan Quintero–, fueron del director del Departamento de Innovación, Análisis y Nuevas Audiencias de Ferraz, que es Juanmi Becerra. La construcción del icono pop PerroSanxe, en La Pija y la Quinqui, no fue desde luego de los jefes disfrazados de estrategas de esta nómina, que son el simpático Paco Salazar y el cayetano Javier Izquierdo, sino más bien de algunos que no quieren figurar y otros que sin consultar sé que les da lo mismo, como Alfredo Díaz Curros, conducidos por la inteligencia publicitaria de Manu Cabanilles y su equipo y el espíritu innovador de Eladio Garzón en la producción de contenidos. Unos se lo trabajan y otros se ponen las medallas, nada nuevo bajo el sol.

El problema es cuando se desbordan los niveles de estupidez e incompetencia de figurones de este estilo y de otros que cuadran la realidad a sus análisis y no al revés. Según la reestimación del CIS de septiembre de Logoslab publicada en este medio recientemente (ver aquí), el PP y VOX sumarían 180 escaños en la actualidad –182 según mis números–, y el problema de la coalición de gobierno no estaría en el PSOE, que mejora sus resultados del 23J, sino en Sumar: donde hubo 3 millones de votos y 31 escaños, con Podemos dentro, ahora hay 1,8 millones y 12 escaños de Sumar y 800.000 votos y 3 escaños de Podemos.

En tanto no se organice una candidatura unitaria a la izquierda del PSOE, la aritmética ganadora será de la derecha

Sin embargo, estos figurones coinciden en que la aritmética de la coalición de gobierno –con permiso de Napoleón– se asegura con un PSOE del 35% y la reunión de Podemos e Izquierda Unida, es decir, prescindiendo de Sumar. Ese 35% significa ganar las elecciones, se consigue con 8,5 millones de votos y proporciona 140 escaños, pero exige que vuelvan a votar al PSOE nueve de cada diez de los que lo hicieron el 23J, además del ingreso de 930.000 votantes de Sumar y 450.000 abstencionistas de aquellas elecciones, como aportes principales. Estos teóricos de juguete disponen de Yolanda Díaz como si fuera suya para desplazar los 930.000 votos de Sumar al PSOE, cuando lo que le conviene a la gallega es hacer lo mismo que Podemos pero en simpático, es decir, darle sonadas calabazas a Sánchez para definir un espacio político propio y confederal –no es una broma–, subrayando su afinidad personal con Unai Sordo. Más ministra de trabajo y menos vicepresidenta de Sánchez. Nada de ticket, en definitiva.

Volviendo al tema, la reunión de Podemos e Izquierda Unida para resolver el complemento aritmético de ese PSOE de 140 escaños, más que una broma es una película de Berlanga, porque estos estrategas de pijama no han caído en que en ese caso Más Madrid concurriría por su cuenta –320.000 votos y 3 escaños–, y lo mismo sucedería como poco con los Comunes –395.000 y 4 escaños–, Compromís –235.000 y 2 escaños– y el balear Més –57.000 y 1 escaño–. Es decir, supuesto que el PSOE se llevara los 930.000 votos de Sumar del 23J antes mencionados, Podemos e IU no pasarían de 1,4 millones y 6 escaños por un millón y 10 escaños de los ahora socios de Sumar que están despreciando estos teóricos del PSOE en el 35%. Todo esto, con la reestimación de Logoslab del barómetro de septiembre del CIS. Como es natural, no haremos caso a las estimaciones de Tezanos.

En conclusión, en tanto no se organice una candidatura unitaria a la izquierda del PSOE, la aritmética ganadora será de la derecha. Y no hay más de momento: lo del 35% es una broma.

Jaime Miquel es analista electoral.