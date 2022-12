I.- La tendencia de algunos partidos a meterse en todo tipo de charcos parece irresistible. Se está todavía en el duro fragor sobre el delicado asunto de la modificación del Código Penal sobre el delito de sedición, cuando ahora algunos han empezado a vacilar acerca de la malversación. En estos asuntos, conviene no olvidar que al Código Penal se lo denomina, metafóricamente, como una “Constitución en negativo”, pues contiene todo aquello que no se puede ni se debe hacer, al contrario de la Constitución democrática que comprende, en positivo, los derechos y libertades de los ciudadanos, es decir, lo que sí se puede y se debe hacer. Por este motivo, siempre he considerado que las reformas o modificaciones del Código Penal deben abordarse con sumo cuidado y con el máximo consenso posible, pues de lo contrario pueden durar lo que un helado a la puerta de un colegio. Sin embargo, no tengo, en principio, una opinión contraria a que se suprima el delito de sedición, cuyo origen se remonta al siglo XIX, y se sustituya por el de desorden público agravado. En todo caso, habrá que ver cómo queda redactado el nuevo tipo penal para sacar conclusiones más afinadas. Porque lo que debe quedar meridianamente claro es que cualquiera que intente separar una parte del territorio nacional, en contra de la legalidad vigente, deberá ser castigado de manera fulminante y con el rigor adecuado. En esta dirección comparto la reciente reflexión del profesor Tomás de la Quadra-Salcedo, en el sentido de que sería conveniente modificar el actual delito de rebelión para hacerlo más aplicable en diferentes circunstancias. Porque la equiparación a la legislación de nuestro entorno no debería hacerse solo en una dirección.

