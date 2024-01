Besteiro y Candia, el perseguido y la perseguidora, se baten ahora en las urnas

José Ramón Gómez Besteiro y Elena Candia coinciden encabezando la lista por Lugo de sus respectivos partidos políticos, PSOE y PP, para las próximas elecciones autonómicas del 18F en Galicia. Esta circunstancia se produce once años después de que Candia entregase ante la Fiscalía de Lugo unos documentos anónimos que “alguien” había enviado al PP lucense en un “sobre blanco sin nombre, ni dirección", aunque el sobre nunca apareció.

Candia siempre negó su implicación en la entrega de documentos, pero la entonces diputada del PP, como consta en las diligencias pre procesales de la investigación, testificó por estos hechos y entregó los documentos. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, llegó a afirmar que "no es cierto" que Elena Candia acudiera al Ministerio Público con unos documentos para incriminar al candidato del PSdeG. Mentía. Una carta, con el logotipo del PP y firmado por la propia Candia, entraron en el registro de la Fiscalía de Lugo el 5 de marzo de 2013.

Esos documentos dieron lugar a las diligencias por las que el líder socialista fue imputado en el año 2015. José Ramón Gómez Besteiro era en ese momento candidato a la Xunta de Galicia.

Lara Méndez, ex alcaldesa de Lugo y ahora número dos de la lista con Besteiro, en declaraciones a la Cadena Ser, relataba:

“Hoy parece (por Candia) que no se acuerda, no le consta o no sabe, pero sí consta en el sumario que fue ella la que trasladó esos anónimos cuando lo que tenía que haber hecho como responsable política, actuando con rigurosidad, era haber solicitado toda la información de la institución, ver lo que hay y a partir de ahí, si no hay nada como se ha demostrado, no procede llevarlo a la fiscalía y no sólo en su máxima condición como política, sino en su condición de jurista”. Elena Candia es abogada.

Lo más tremendo de todo esto es que el sustituto de la jueza De Lara, Joaquín Brage, en sus autos, hace una afirmación demoledora: “El origen del conocimiento de tales hechos estaría en una denuncia anónima. Es sabido que las denuncias anónimas, de autoría no determinada ni determinable, no son admisibles”

Recordemos que ella, la jueza Pilar de Lara, que inició las diligencias contra José Ramón Gómez Besterio, lo hizo por el anónimo que entregó Elena Candia. El Consejo General del Poder Judicial la sancionó y fue apartada del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo. El Poder Judicial consideró acreditado que De Lara incurrió en "abandono de los más elementales deberes que deben presidir el desarrollo de la instrucción penal", poniendo de manifiesto además "un método de instrucción no ya alejado del estándar sino completamente al margen de una atención y control al que está obligado el juez de instrucción"

Y prosigue el juez Brage: “Las denuncias anónimas no deben ser atendidas por las autoridades, y menos dar lugar a actuación alguna respecto del denunciado sin previa comprobación de hechos cuando parezcan muy fundados”.

“Un anónimo no es por sí mismo fuente de conocimiento de los hechos que relata", y apunta que "quien oculta su rostro para acusar también es capaz de ocultar la verdad en lo que se acusa”.

Candia fue quien originó la persecución contra Besteiro el día que entregó a la jueza los supuestos anónimos. Persecución a un inocente. A partir de ahí, fue ascendiendo en diferentes cargos orgánicos del PP y también institucionales

Esclarecedor. Y a la vez lleva a preguntarnos. ¿Elena Candia, en su condición de abogada, no sabía que un anónimo antes de entregarlo en un juzgado debe ser comprobado e investigar si contiene hechos fundados? ¿Pilar de Lara, en su condición de jueza, lo desconocía o prefirió aceptarlo y abrir diligencias a sabiendas de que no podía ser admitido? “Las denuncias anónimas, de autoría no determinada ni determinable, no son admisibles”. Palabra de juez.

Queda así probado que fue Candia quien originó la persecución contra Besteiro el día que entregó los supuestos anónimos. Persecución a un inocente. ¿Por qué Rueda lo negó? A partir de ahí, ella fue ascendiendo en diferentes cargos orgánicos del PP y también institucionales. Esta última legislatura ha sido la vicepresidenta primera del Parlamento de Galicia. El ascenso meteórico de Elena Candia en el PP nacional de la mano de Feijóo, titulaba La Voz de Galicia. Él tuvo que pasar durante siete años un calvario profesional.

Los que le daban por muerto y enterrado políticamente colocan, de forma maquiavélica, a la principal ejecutora de su persecución política y judicial frente a Besteiro. Los dos van de número uno para batirse en su provincia, Lugo.

¿Podrá dormir bien por las noches Elena Candia después de hacer lo que hizo? ¿Y Alfonso Rueda? Es una pregunta que me hago a menudo.

-----------------------------

Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.