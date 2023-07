El financiador de la lona de Desokupa contra Pedro Sánchez oculta desde qué empresa opera

La lona gigante de ferocidad trumpista con que la plataforma de ultraderecha Desokupa conmina en Madrid a expulsar a Pedro Sánchez y mandarlo a Marruecos esconde un enigma del que apenas se conoce el coste declarado ante los medios de comunicación: 40.000 euros. Ese enigma aparece a la vista en la esquina superior izquierda del lienzo, donde figura el logo de un bufete gallego, DP Abogados Consultores, que pertenecía a una empresa a la que ya en 2021 la Agencia Tributaria dejó sin NIF: Da Pena Abogados SL. Es decir, la dejó fuera del circuito societario y muerta en la práctica no se sabe si por inactividad real o por incumplimiento de obligaciones tributarias como la presentación de cuentas anuales. Las de Da Pena Abogados SL, constituida en 2013, no ha logrado aún localizarlas infoLibre en las bases privadas conectadas al registro mercantil público.

El ahora jefe y gerente de DP Abogados Consultores, miembro de una adinerada familia que a finales de 2022 puso a la venta en Lugo una mansión señorial por dos millones de euros, es Xaime Da Pena Gutiérrez, hijo del ya fallecido fundador del negocio. El jurista, que en conversación telefónica con infoLibre protagonizó el miércoles un diálogo embrollado y lleno de afirmaciones contradictorias, se negó taxativamente a revelar qué empresa –suya, recalcó– es ahora la propietaria del bufete y a qué dirección hay que acudir si alguien desea contratar los servicios legales de Xaime Da Pena. Ante la pregunta de este diario, el abogado, de 34 años según su propio relato, dio el siguiente quiebro: “Es que yo ahora ya no trabajo, estoy jubilado y no trabajo. Llevo trabajando 13 años”.

Al día siguiente de esta conversación telefónica, Da Pena envió un mensaje de voz donde asegura que lo de la jubilación era solo “una ironía”. Pero continuó sin querer explicar qué empresa es ahora titular de DP Abogados Consultores y con cuyo NIF debe realizar cualquier operación comercial así como mantener cuentas bancarias. Tampoco accedió a explicar dónde se localiza ahora el despacho pese a que todos los datos accesibles indican que sigue exactamente en la misma oficina que muestra la web de DP Abogados Consultores. Pero según sus palabras, ese despacho –suyo- no está domiciliado en la plaza de A Coruña que indica la web.

🚨🚨COMUNICADO OFICIAL🚨🚨



Defenderemos la lona con nuestras vidas. Atentos a la llamada a filas del Mariscal Desokupa.



LA LONA NO SE TOCA



Estamos armados y SEMOS PELIGROSES#LaLonaNoSeToca pic.twitter.com/jReNtTYzlC — Dani Dsk (@daniesdsk) July 4, 2023

En esa dirección, difundida en la web de DP Abogados Consultores, este jueves por la mañana abrió la puerta un empleado que con normalidad afirmó trabajar para el bufete homónimo, informa Marcos Pérez, del diario Praza.gal. Previamente, también un empleado había atendido la llamada desde Madrid al primer teléfono móvil –no hay ningún fijo– registrado a nombre del despacho. El segundo número coincide con el que el censo de letrados de toda España asigna a Xaime Da Pena Gutiérrez, cuya empresa de bares de copas, Dpicospardos Restauración SL, se constituyó en 2021 y quedó domiciliada en el mismo edificio que el despacho jurídico.

Al término de una charla de nueve minutos y cuya grabación anunció él mismo sobre la marcha –infoLibre le comunicó de inmediato que por seguridad informativa había optado por la misma fórmula–, Da Pena prohibió a este periódico publicar el resto de sus declaraciones. El letrado ya le había contado a La Voz de Galicia lo que viene ahora: “Sí, hemos pagado la lona. Es cierto. Hemos pagado exactamente 40.000 euros a Desokupa y Desokupa fue quien pagó después el cartel. Yo pagué con una factura como de márketing”. En paralelo, aseguró a otros medios que esos 40.000 euros los puso –en singular– de su bolsillo.

Como consta en documentos extraídos de la red a través del recurso conocido como las máquinas del tiempo, en el apartado Aviso Legal de la web de DP Abogados Consultores SL constaba como “titular fiscal” Abogados Da Pena SL junto al que era su NIF. Ahora, esa misma web deja en blanco el espacio donde debe reflejarse el nombre del propietario y su código de identificación fiscal, tanto si se trata de persona física como jurídica. La misma web de DP Abogados Consultores aún publicita que el bufete dispone de una delegación en Madrid localizada en un centro de negocios de una de las arterias paralelas a La Castellana. El miércoles, infoLibre confirmó que allí no queda ya rastro del bufete. De forma espontánea y sin que quien firma este texto expusiera el porqué de sus preguntas sobre DP Abogados Consultores, un usuario del citado espacio coworking espetó que el bufete “está usando fraudulentamente” esa dirección. Otras fuentes que este periódico no está autorizado a mencionar por su nombre aseguran que, por el contrario, todo obedeció a un error. Y que el asunto ya se ha arreglado. La fuente no dio más explicaciones y se limitó a instar a infoLibre a no publicar nada relacionado con ese punto.

Esas mismas fuentes aseguran que el logotipo de DP Abogados Consultores, justo el que aparece en la esquina izquierda de la lona de Desokupa, está registrado por Xaime Da Pena. Este diario no ha conseguido localizarla en la base de datos de la Oficina de Patentes y Marcas (OEPM) ni en ningún otro buscador nacional o internacional especializado en esa materia.

En su conversación con La Voz de Galicia, Xaime Da Pena había reconocido que participó “en la elaboración del mensaje” inscrito en la lona donde el jefe de Desokupa, Daniel Esteve, queda retratado en actitud vociferante. Se trata, precisó el abogado en La Voz, de un servicio profesional que suele prestar a Desokupa. Una vez que el PSOE pidió a la Junta Electoral Central la retirada del macrocartel, instalado en la fachada del número 75 de la calle de Atocha y que conmina al presidente del Gobierno a irse a Marruecos, Daniel Esteve publicó en las redes sociales un vídeo. Escopeta en mano, en ese corto anuncia que “la lona no se toca, la defenderemos con nuestra vida”. La escopeta es de juguete y el jefe de la plataforma especializada en el desalojo extrajudicial de viviendas lleva casco. Así, con esos ingredientes cobija sus amenazas bajo el disfraz de la broma.