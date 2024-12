El idilio de Feijóo con Junts divide al PP: Moreno lo respalda y Ayuso lidera la oposición interna

A Alberto Núñez Feijóo le siguen faltando cuatro votos para arrebatarle a Pedro Sánchez la presidencia del Gobierno. Cuatro votos que no consiguió en su investidura fallida, en septiembre del pasado año, pero a los que todavía no ha renunciado según insiste él mismo. La investidura fallida de Feijóo dio paso a la de Sánchez, que sí logró los apoyos. Sin embargo, el líder de la oposición sigue sosteniendo no está en Moncloa porque él no quiere, argumentando que Junts hubiera dado sus votos al PP a cambio de la amnistía. En estos meses el conservador no ha dejado de ofrecerse a los actuales socios del Gobierno como alternativa al socialista y ahora ha fijado la mirada en un partido en concreto: Junts.

Feijóo está tratando de seducir a la formación de Carles Puigdemont después de que el líder de Junts, al que desde las filas del PP han definido en múltiples ocasiones como un "prófugo de la justicia", lanzara su órdago sobre el PSOE para exigir que Sánchez se someta a una cuestión de confianza y amenazara con no aprobar los Presupuestos Generales del Estado, una pieza clave para la estabilidad de la legislatura. Unas horas más tarde el PP se alió con Junts para tumbar el impuesto sobre la producción eléctrica y en la sesión de control del miércoles Feijóo lanzó desde la tribuna del Congreso otro guiño a los de Puigdemont, dirigiéndose directamente hacia ellos.

"Claro que Sánchez no es de fiar", le espetó Feijóo a la portavoz de la formación independentista, Miriam Nogueras. "Claro que les ha engañado. Claro que les va a seguir engañando. Yo se lo he dicho hace mucho tiempo y se lo reitero hoy", señaló. Como telón de fondo de los recados que Feijóo dirige a Junts está el deseo del líder del PP de armar una mayoría contra el Gobierno con su ayuda, especialmente en materia económica. Con esa estrategia en mente líder del PP visitó recientemente los foros económicos del Cercle de Economía y del Foment del Treball, donde se reunió con su director, Josep Sánchez Llibre, en un encuentro la pasada semana que el PP no incluyó en su agenda oficial.

El intento de llegar a acuerdos con Junts de cara una eventual moción de censura —una ecuación a priori complicada, porque los independentistas y la ultraderecha Vox se consideran mutuamente incompatibles para hacer presidente a Feijóo— tiene que ver con el sueño del actual líder del PP de reconstruir puentes con quienes hace años, cuando ese espacio político lo ocupaba Convergència, fueron sus socios en el Congreso.

"Al nacionalismo lo quiero lejos" vs "Junts es un partido democrático"

La estrategia que Feijóo defiende en relación con el independentismo ha sumido a los barones del PP en el más profundo de los desconciertos. Especialmente al ala más dura, encabezada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha dejado clara su postura. "El nacionalismo es lo más tóxico que hay para la convivencia", aseguró este lunes en una entrevista en Telecinco, en la que destacó que defienden una "causa ensoñada que además es utópica y falsa": "Al nacionalismo lo quiero lejos", zanjó.

La baronesa del PP celebró "no tenerse que ver en la tesitura" de acercarse a los independentistas de cara a una eventual moción de censura y reiteró que ella con el nacionalismo no "quiere nada": "Nunca he aplaudido esa política porque buscan una ruptura de la legalidad, buscan crear una nación", aseveró. Y aunque insistió en que ella no podía "aportar mucho" sobre ese debate, le lanzó un recado claro a Feijóo: "Por más que les demos todos los españoles no se van a contentar nunca los nacionalistas".

Esta oposición a cualquier pacto con Junts, liderada por Ayuso, también la apoyan otras figuras como el expresidente José Maria Aznar, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo y el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, abiertamente enfrentado a la dirección nacional del partido. "Se avecinan movimientos (y fotos) que van a destruir la reputación de quien los impulse. Porque no hay nada más valioso que ser coherente con tu pasado, tus principios y tus opiniones", escribió después de que transcendiera que el PP buscó a Junts para la investidura de Feijóo y que el PP sopesó durante 24 horas darles la amnistía.

El responsable de ese diálogo, cuyas reuniones con dirigentes de Junts nunca fueron desmentidas, fue el vicesecretario de Política Institucional del partido, Esteban González Pons, que, para tratar de allanar el viaje de Feijóo hacia Waterloo, decía el pasado año: "Más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, [Junts] representa a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda".

Un argumento similar al expresado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el pasado viernes en TVE desde Santander. Antes del comienzo de la Conferencia de Presidentes, aseguró que Junts es "un partido democrático" y que, por tanto, se deben mantener "relaciones institucionales con ellos". "Es una opinión personal, pero creo que tenemos que tener las mejores relaciones posibles con todas las formaciones políticas democráticas. Junts está ahí", señaló, incidiendo en las coincidencias en materia económica pero también destacando que están en "orillas completamente distintas en cuanto al modelo de Estado y la vertebración territorial".

En ese mismo foro la presidenta balear, Marga Prohens, también valoró los pactos del Partido Popular con Junts para "impedir el hachazo fiscal" del Gobierno y proponer una política de bajada de impuestos ante la falta de apoyos de Sánchez en el Congreso. El resto de dirigentes del PP no se pronunciaron sobre la idoneidad de esos pactos pero algunas voces como la del murciano Fernando López Miras también han insistido este lunes, en declaraciones a Antena 3, en que "es imposible que Feijóo firme un acuerdo con Puigdemont" porque el PP "defiende la unidad de España y la Constitución".

Puigdemont asume que ya estaría amnistiado si hubiera pactado con Feijóo

Hasta la fecha, Junts ha rechazado apoyar a Feijóo en una moción de censura, aunque lo ha hecho de manera menos contundente que el resto de socios del Ejecutivo. Según el barómetro del CEO, el CIS catalán, el presidente del Gobierno español es una figura popular entre el votante de Junts frente a Feijóo: cuatro de cada diez votantes de Junts se inclinan por Sánchez como su líder preferido para presidir el Gobierno de España —más que el 29% que se escoge la opción ninguno— y más de la mitad aprueban su gestión.

Sin embargo, en privado y en algunas manifestaciones públicas, voces significativas de la formación independentista defendían la idea de que a nivel del Estado se negocia mejor con la derecha que con la izquierda porque controlan al poder judicial. "Si mi partido hubiera permitido la investidura de Feijóo o hubiera impedido la de Pedro Sánchez, estos espectáculos se habrían ahorrado" señaló el propio Puigdemont en referencia a las maniobras que están intentando torpedear la amnistía en el ámbito judicial.

En el Gobierno creen que el expresident de la Generalitat no provocará una ruptura definitiva mientras esté pendiente de que el Tribunal Constitucional valide la ley de amnistía para que pueda aplicarse. Según los cálculos del Ejecutivo eso no ocurrirá hasta el próximo verano, por lo que se muestran convencidos de que Puigdemont esperará hasta entonces por su propio interés tanto personal como político.

Además, el análisis que hace el jefe del Ejecutivo es que Junts sabe perfectamente que acercarse a los de Feijóo les perjudica en Cataluña, en tanto que Génova 13 sufriría un fuerte frente interno con sus presidentes autonómicos si hay sintonía con Carles Puigdemont. Esta reflexión la compartió el propio presidente del Gobierno durante una charla informal con los periodistas en el Palacio de La Moncloa con motivo de la copa de Navidad, en la que lamentó, sin embargo, que la oposición juegue con "las cartas marcadas" en el frente judicial y se mostró dispuesto "a sudar la camiseta".