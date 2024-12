Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de ir "contra el rey": "Intentan que su figura sea algo irrelevante"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez de ir "contra el rey" a través de "distintos gestos" con los que "intentan que la figura de la Casa Real y del rey" quede como "algo irrelevante", según informa EFE.

Así lo ha trasladado en una entrevista con Cope, que ha recogido EFE, después de la Conferencia de Presidentes que se celebró en Santander, en la que ha recalcado que el Gobierno de España está "contra el rey, contra la Iglesia, contra Madrid, contra la Constitución y contra todo aquello que nos da sentido como nación".

"Se ve continuamente en distintos gestos, de distintas maneras, intentado que la figura de la Casa Real, de su majestad el rey, poco a poco vayan quedando en un plano en él que se hace como algo irrelevante", ha señalado la presidenta madrileña.

Ayuso ha añadido que en el 2025 el Gobierno va a tener el "francomodín las 24 horas al día, y un ataque permanente a la unidad de España y al Estado de derecho" para "poco a poco deslegitimar" el papel de la corona, mientras "nos van metiendo en la cabeza" que España tiene que ser una República Federal.

"Y cuanto más ahogado se vea el presidente, así será, llevarnos al típico referéndum de Monarquía o República. Tener a la gente tensionada, dividida e despistada", ha asegurado la presidenta madrileña.

Para Ayuso se trata de una estrategia para "poco a poco fabricando una nación paralegal" con la que mantener a un "presidente que se mantiene por la mínima", siete votos del Congreso de los Diputados y que "necesitan alimentar".

Además, la presidenta madrileña ha criticado la "campaña de desprestigio" que se ha urdido contra ella, a través de Sánchez y la Moncloa, con el objetivo de "empatar" ya que ellos "están sumidos en escándalos diarios y necesitan crear un muro a la norcoreana y que los otros sean iguales ante su electorado".

Califica de "tomadura de pelo" la condonación de la deuda sobre todo a Cataluña

Ayuso ha calificado de "tomadura de pelo" la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, sobre todo a Cataluña, porque es perdonar "todo el dineral que deben" por su "mala gestión": "La deuda no se evapora, se reparte", ha defendido al tiempo que también ha advertido que "si piensan que esto lo vamos a dejar así pasar por alto, lo llevan complicado".

"A los catalanes les están tomando el pelo, le meten las manos en los bolsillos desde hace tiempo, pero están muy ocupados en fabricar esa nación paralegal de organismos", ha afirmado la presidenta madrileña, quien ha recalcado la "mala gestión de la izquierda y los independentistas en Cataluña, además de "todo el dineral que de por sí les llega en forma de ayudas directas desde el gobierno".

"Las deudas no se condonan, las deudas se pagan y si no, que me lo digan a mí", ha insistido Ayuso, que ha apuntado que de la Comunidad de Madrid los impuestos van "el 80 % a la Administración General el Estado y el 20 % a Madrid" y, "aún así", puede tener servicios de calidad y "margen para bajar los impuestos, que es algo que el gobierno persigue por tierra, mal y aire".

"Y todavía somos nosotros los insolidarios, cuando todo lo que Madrid recauda va al conjunto de España, y a ellos también. Es algo que no se sostiene y luego es de un victimismo absoluto, porque lo siguiente será decir que estamos en contra de Cataluña y el sentimiento catalán que nosotros atacamos desde Madrid. Mentira", ha defendido la presidenta Así, ha asegurado que ella no va en contra de Cataluña sino de su "gestión ruinosa".