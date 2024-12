La oposición pide a Ayuso la carta del hijo de un muerto en las residencias que usó para defender su gestión

La fecha, la vía por la que se recibió y el propio escrito. La diputada socialista en la Asamblea Lorena Morales ha pedido formalmente a la Comunidad de Madrid que se entregue toda la información relativa a la carta que supuestamente recibió Isabel Díaz Ayuso por parte de Raúl, el hijo de un fallecido en una residencia de Madrid "perfectamente asistido y en paz".

La misiva fue utilizada por la conservadora este jueves durante el Pleno en la Cámara regional para defender su gestión en los geriátrico durante la pandemia de covid, periodo durante el cual fallecieron 7.291 mayores sin asistencia médica, como desveló infoLibre. Raúl, el presunto autor del escrito, pide específicamente que de esa cifra se borre a su padre, puesto que no está dispuesto, señala en la carta leída por Ayuso, a que la "secta" de Más Madrid le utilice con pretensiones "espúreas y meramente electorales".

"No se puede ser más vil y miserable, porque no quiero que el recuerdo de un buen hombre y mejor padre, esposo y abuelo, justo y entrañable, sea mancillado por una secta carente de moralidad ética", prosigue el texto, que finaliza indicando que no tiene "problema alguno" para hacer pública su identidad.

Sin embargo, el Gobierno regional no ha respondido a la petición del PSOE, que lamenta desconocer el nombre completo de la persona que lo envía y la residencia a la que se refiere el escrito.