Los afectados por la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares dicen "basta": "No merecemos el maltrato"

Vecinos de San Fernando de Henares afectados por las obras de la Línea 7B de Metro de Madrid se han "levantado" este domingo 8 de enero convertidos en una marea naranja que ha clamado en el centro de la capital "basta" al drama producido por esta infraestructura y la gestión de la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso, recoge Europa Press.

Convocada por plataformas de afectados, y secundada por el Ayuntamiento de la localidad, sindicatos y partidos políticos, ha arrancado en Callao y ha llegado hasta la Puerta del Sol al grito de "Ayuso, escucha, Sanfer está en lucha", "Metro culpable", "Ayuso responsable" o "Ayuso y consejero sois buenos embusteros".

Según han explicado a Europa Press desde la Delegación de Gobierno, la cifra de manifestantes que han inundado la calle Preciados, una de las más comerciales del centro de la capital durante el primer fin de semana de rebajas de enero, ha llegado a 1.500.

Esta manifestación fue convocada en diciembre, tras comunicarse a 72 horas de Navidad a un grupo de vecinos que serían desalojados, y se ha avivado aún más cuando este martes un desalojo exprés trasladó a 52 habitantes del número 8 de la plaza de la Fuente del Trébol fuera de sus casas tras aparecer grietas en el inmueble en cuya trasera la Comunidad acomete labores de "consolidación del terreno".

Al sonido de los silbatos y con pancartas como "Casas rotas, corazones rotos" o "Casas rotas, vidas hundidas", han pedido a gritos la dimisión de la presidenta de la Comunidad. "Es un día histórico para este pueblo", ha sostenido el portavoz de los vecinos Alejandro Escribano, quien ha remarcado a los medios de comunicación que se han "dejado de lado las ideologías" para unirse por un pueblo que "se hunde".

En los mismos términos se ha expresado el alcalde de la localidad, Javier Corpa, quien ha explicado que esta jornada reivindicativa ha buscado "llenar de dignidad" el centro y trasladarle al Ejecutivo regional que "no se va a parar". "Hemos llegado a Europa y llegaremos donde sea necesario porque Sanfer no merece seguir con el maltrato que viene desde hace más de 15 años", ha advertido el regidor.

También ha asistido su homólogo de Coslada, Ángel Viveros, quien ha mostrado su solidaridad al municipio vecino y ha recordado que a ellos también les afecta esta infraestructura, especialmente la estación de Hospital del Henares, que lleva meses cerrada.

Otra de las figuras señaladas ha sido la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, quien en 2007 fue la encargada de inaugurar la infraestructura poco antes de unas elecciones autonómicas. "Aguirre, tus prisas, ¿quién las supervisa" o "Aguirre culpable, Ayuso responsable" han sido algunos de los dardos lanzados por los manifestantes. Al llegar a la Puerta del Sol se ha leído un manifiesto por parte de vecinos afectados de distintas partes del municipio en el que han explicado los orígenes del problema y la "ausencia" de soluciones que se están planteando desde el Ejecutivo regional.

"Exigimos que dejen de poner parches y hacer propaganda. Que apuesten por soluciones reales a un gravísimo problema del que son directamente responsables", han lanzado frente a la sede de la Presidencia regional, donde han insistido en la necesidad de poner en marcha el Plan Integral aprobado en la Asamblea de Madrid con "dotación económica suficiente". Han advertido, además, de que seguirán movilizándose y "luchando" por sus "vidas, viviendas y municipio".

"Lo hecho hasta ahora no ha servido para anda", dicen los vecinos

Entre los afectados congregados ha estado Rafael Fernández, quien ha solicitado en declaraciones a Europa Press una "vivienda digna" por aquellas que se quitan. Asimismo, ha añadido que a nivel político "no hay nadie al volante desde hace 15 años" y que, en su momento, se decidió no la mejor decisión, sino el "presupuesto rápido y más barato". Por su parte, desalojada de su casa desde hace nueve meses está Esperanza García, quien ha expuesto a Europa Press que "hace un mes" la Comunidad de Madrid le informó que su piso "no tiene rehabilitación".

Estando actualmente de "alquiler en un piso de 50 metros cuadrados y sin casa", se ha mostrado con "incertidumbre" y a la "espera", sin saber "qué va a pasar" ni lo que se les "va a indemnizar".

Dolores Urbanos es otra de las afectadas por la situación que ha marchado por la capital. "Dos veces desalojada de mi casa, muebles rotos, muchas cosas que me han perdido y seguimos en el mismo sitio, sin soluciones", ha denunciado en declaraciones a Europa Press. Ha destacado que cada vez son más los afectados empezando "60 familias" y ahora siendo ya "600". Además, ha resaltado que "lo que han hecho hasta ahora no ha servido para absolutamente nada" y por ello piden "soluciones, un plan integral y seguridad para la gente dentro de los pisos" sin "colapsar las viviendas".

Izquierda y sindicatos critican el "maltrato" y exigen fondos

Entre los representantes políticos que han arropado a los manifestantes se ha encontrado el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, quien ha insistido en el "agobio y ansiedad" con la que llevan viviendo 15 años los vecinos de San Fernando por "las prisas electorales" de Esperanza Aguirre y ha reivindicado su propuesta de Ley autonómica dotada con 100 millones para este problema.

En esta "chapuza histórica" también ha incidido la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, quien ha criticado que haya familias "sufriendo y abandonadas" y ha asegurado que los madrileños están "hartos de sufrir a largo plazo" los errores del PP.

La coportavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, por su parte, ha centrado su reproche en la presidenta autonómica y el "despotismo" y "maltrato" al que somete, a sus ojos, a los vecinos de San Fernando. "Estas navidades, en vez de escuchar y garantizar casas cuando se les caen, les desprecian, humillan y maltratan", ha lanzado.También han criticado la situación las secretarias generales de UGT y CC.OO. en Madrid, Marina Prieto y Paloma López respectivamente. La primera ha reclamado "soluciones reales" y que se "acorten los plazos" para las ayudas, mientras que la segunda ha tachado de "sadismo institucional" el trato a los afectados por el Gobierno regional. Junto a ellas ha estado presente el secretario general nacional de CC.OO., Unai Sordo.

Indemnizaciones entre 136.000 y 355.000 euros por inmueble derruido

Por su parte, en octubre Ayuso anunció que se destinarían 120 millones de euros para "más actuaciones" integrales ante la 7B en inauguró una oficina de atención a los afectados de la localidad.

Asimismo, el pasado 21 de diciembre el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, comparecía en rueda de prensa tras un Consejo de Gobierno para presentar las indemnizaciones a los afectados, que a lo largo del proceso de definición habían aseverado en reiteradas ocasiones que alcanzarían las cifras máximas posibles.

Finalmente, recibirán entre 136.000 y 355.000 euros de indemnización por inmueble derruido, mientras que las plazas de garaje se compensarán con un mínimo de 10.000 y un máximo de 33.000 euros.

La Comunidad estima que esta cuantía cubrirá el valor del inmueble, el mobiliario, el daño moral, el daño emergente y el lucro cesante, al que se le añade, además, el índice de garantía de la competitividad "con el objetivo de poder ofrecer a las familias la máxima compensación posible con el que poder ayudarles a rehacer sus vidas".