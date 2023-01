El 'no protocolo' de residencias de Ayuso ante la ola de covid en China: activa un plan sin medidas nuevas

"Frente a las informaciones alarmantes que llegan desde China hemos activado el protocolo anti-Covid en las residencias de mayores y reforzaremos el Hospital Isabel Zendal". Este fue el mensaje que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicó en Twitter el pasado 29 de diciembre a las 19 horas de la tarde y que alertó a los familiares de los ancianos que viven en los centros de la región. No trascendió ningún detalle más hasta el día siguiente, cuando el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero salió en rueda de prensa para anunciar que las visitas no iban a restringirse —el mayor temor de las familias en plenas navidades— y que se mantenía la obligatoriedad del uso de la mascarilla y la recomendación de acumulación de stock de batas y gel hidroalcohólico. ¿Qué cambios trajo la activación de ese protocolo, entonces? En síntesis, ninguno, como denuncian desde la oposición.

"No hay ninguna novedad. Esto es lo de siempre. Salir en la foto y prepararte por si pasara algo, para poder decir: 'Yo ya avisé", denuncia el diputado de Más Madrid en la Asamblea Javier Padilla. "Lo único que han hecho ha sido alarmar a la ciudadanía de forma irresponsable", añade Lorena Morales, diputada del PSOE que el pasado viernes ya registró varias preguntas por escrito a la Mesa del parlamento autonómico para conocer en qué momento exacto se envió el plan a las residencias, cuáles son los datos de contagios que han motivado la decisión y los criterios en los que se ha basado. Además, solicitó la comparecencia de Escudero, que tendrá que producirse con la reanudación de los plenos a finales de enero.

Para las familias, según critica la portavoz de Marea de Residencias Carmen López, este anuncio no es más que el intento de "vender" la "supuesta preocupación" de la Comunidad de Madrid por los mayores. "Pero a estas alturas ya no se lo compramos", lamenta.

En Madrid, los llamados protocolos de la vergüenza desvelados por infoLibre provocaron que 7.291 personas murieran en los centros de mayores sin poder recibir atención médica, 5.795 con covid confirmado. Precisamente el pasado 7 de diciembre la organización Marea de Residencias viajó hasta Bruselas para pedir justicia para todos esos miles de fallecidos ante el Parlamento Europeo. Invitados por el eurodiputado anticapitalista Miguel Urbán, el objetivo de Marea de Residencias era que la Eurocámara realice una investigación sobre cómo y por qué murieron tantos mayores que vivían en geriátricos durante la pandemia.

Cinco recomendaciones

Pero en concreto, ¿qué dice ese plan para residencias recién activado? El documento, consultado por infoLibre, arranca rebajando el "protocolo" a un simple "recordatorio de las medidas a adoptar" en los centros de mayores "para prevenir la entrada y la diseminación de la enfermedad". En esta línea, introduce cinco novedades a modo de recomendaciones: que las residencias mantengan "permanentemente actualizados los planes de contingencia", que cuenten con stock de un mes de batas, mascarillas y gel hidroalcohólico, que se revisen los "circuitos de contacto con el sistema sanitario", que se forme "sobre prevención y control de infecciones" y que se anime a proseguir con la vacunación. Más allá de eso, "el resto de medidas explicadas en anteriores documentos se mantienen sin cambios". El anterior protocolo de residencias tiene fecha de 24 de octubre.

"Este documento no supone absolutamente nada. Hay tantas cosas por hacer en materia de residencias que publicar este plan parece hasta frívolo", critica Padilla. "La Comunidad ya pidió a los centros que revisaran los protocolos, y stock ya hay. Lo único que han hecho, y a golpe de tuit, es alarmar a residencias y familiares sin ni siquiera haber informado antes a los propios centros", añade Morales. Solo han querido darse "publicidad", señala López.

De "informaciones alarmantes" a "no supone un reto"

Por otro lado, el Gobierno de Ayuso también rebajó en el nuevo documento la gravedad de esas "informaciones alarmantes que llegan desde China". Como reconoce la propia Comunidad, "el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) considera que, dada la mayor inmunidad de la población en la Unión Europea, no se espera que un aumento en los casos en China afecte a la situación epidemiológica de forma significativa".

Este martes, el organismo insistió en ello. "Las variantes que circulan en China ya circulan en la UE, por lo que no suponen un reto para la respuesta inmunitaria de los ciudadanos de la UE. Además, los ciudadanos europeos tienen niveles de inmunización y vacunación relativamente altos", aseguró el ECDC, que rechazó además los controles a pasajeros provenientes de China adoptados en países como España, Italia o Estados Unidos. Esta medida, calificada de "infundada" por la institución, además, fue pedida por la propia Comunidad de Madrid.

Pero no solo. Andalucía, otra comunidad gobernada por el PP, solicitó el pasado domingo a la ministra de Sanidad la convocatoria urgente de un Consejo Interterritorial para "evaluar y tomar decisiones" entre todas las autonomías sobre las acciones a llevar a cabo ante la "explosión de contagios" que vive el gigante asiático. Un día antes, el propio presidente Juanma Moreno pidió al Gobierno ejercer "máximo control, en colaboración con las autoridades europeas, en los aeropuertos internacionales con origen o destino China", así como "máxima coordinación en materia de prevención en residencias, centros de salud y personas vulnerables en el conjunto del territoro". No obstante, no llegó a anunciar ningún protocolo para centros de mayores.

La patronal pide no endurecer las medidas en residencias

Por su parte, el Círculo Empresarial de Atención a Personas (Ceaps) pidió el pasado viernes, después del anuncio de Ayuso, que "no se recrudezcan las medidas anticovid aplicadas en las residencias", recordando además que "los centros continúan contando con planes de contingencia y con stock de materiales y que el uso de las mascarillas para los trabajadores y los visitantes sigue siendo obligatorio".

"Aunque se mantiene vigilante", Ceaps "opina que la situación en España dista mucho de la que se vive en China, debido a las altas tasas de vacunación entre la población española, la elevada inmunidad alcanzada por sus habitantes y la aficacia demostrada por las vacunas occidentales", añadió la patronal, que se mostró dispuesta a colaborar con las administraciones en la toma de decisiones y lanzó también un mensaje de "tranquilidad a los familiares" de los mayores que viven en residencias.

Los expertos consultados por infoLibre señalaron que el único riesgo de la situación en China se daría si la alta circulación del virus generase una nueva variante con escape vacunal. No obstante, se mostraron optimistas con la situación epidemiológica actual en España, donde incluso el fin de la pandemia, al menos en el ámbito social, ya ha llegado, aunque haya que seguir teniendo ciertas precauciones.