El alcalde de Ourense dará ruedas de prensa en YouTube: "La verdad no necesita intermediarios"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de la formación Democracia Ourensana, según informa EFE, ha anunciado la supresión de las ruedas de prensa tradicionales con periodistas, por comparecencias informativas a través del canal en la red social Youtube de una televisión local de su propiedad, Auria Televisión. A través de las redes sociales, el regidor justificaba su decisión al entender que las comparecencias con periodistas "sólo servían para que adulteraran las informaciones".

"La verdad no necesita intermediarios y por eso lo que hacemos nosotros es dirigirnos directamente a los ciudadanos", señalaba el alcalde en su primera intervención de ayer martes. Y este miércoles ha vuelto a defender este cambio de formato porque "las nuevas tecnologías han forzado a muchos intermediarios a adaptarse" y "los periodistas -ha continuado- no solo no se adaptan, sino que quieren ser declarados, oficialmente, únicos garantes de la verdad".

En la primera rueda "informativa", ofrecida ayer martes, celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento, Jácome presentó la programación de Navidad y habilitó incluso un número de teléfono móvil para todo aquel que quisiera plantear preguntas por WhatsApp durante la emisión del espacio.

En esa primera comparecencia, Jácome explicó que esta decisión obedece a "la manipulación mediática que asola el mundo" y que, en su opinión, en Ourense alcanza un "grado de caciquismo nunca visto" y que atribuye "a la injerencia de las administraciones públicas en todos los medios de comunicación". Además, afirmó que "ya no tiene sentido hacer preguntas", si bien señaló que mientras durase su comparecencia en directo los espectadores podrían enviar sus cuestiones a un número de teléfono móvil que facilitó varias veces. El vídeo acumula, un día después de su primera emisión, casi 900 visualizaciones en Youtube.

Frente a esta decisión, el PP ha pedido transparencia mientras, que PSOE y BNG han asegurado que esta medida atenta contra el derecho a la información y el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia ve "un grave peligro para la democracia" en la actuación.