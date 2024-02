La anomalía informativa de Galicia: cómo controla la Xunta los medios públicos y pastorea a los privados

A crónica do Telexornal salienta todo o argumentario falaz do PP:



- Rueda “sen barullo” VS Caos do multipartito.

- Oposición non concreta pactos.

- Independentismo do BNG.

- Imposición do galego do BNG.

- AP9: culpa da esquerda.

- Sánchez mal. pic.twitter.com/Q27UJsc5Kb