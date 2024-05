Aragonès confía en los debates y prepara una batería de anuncios para remontar la campaña

Es la hora de la verdad. Y Pere Aragonès es consciente de que en estos cinco días se juega el futuro de Esquerra. La formación que tiene ahora en sus manos el Palau de la Generalitat sigue tercera en las encuestas tras el PSC y Junts, pero confía en poder remontar los sondeos en el esprint final, mirando especialmente a quitarle a Carles Puigdemont la segunda plaza.

En el entorno de Aragonès dicen que no le hacen caso ya a los sondeos: “Estamos curados de espanto”. La estrategia final está dibujada perfectamente sobre la mesa y esperan que dé sus frutos. El president catalán piensa remontar principalmente gracias a dos aspectos: los debates finales y una potente batería de anuncios de medidas que irá desplegando durante la semana, según indican fuentes republicanas.

El president salió contento del encuentro en TVE la semana pasada. Le gusta debatir, se siente cómodo en el formato. Por eso tiene mucha fe en captar votantes en el cara a cara que organiza laSexta este lunes y en el que tendrá lugar el jueves con TV3 como anfitrión. Se esperan buenos datos de audiencia en un momento donde puede ser decisivo un escaño arriba y abajo. Además, en Esquerra creen que les beneficia el hecho de que Carles Puigdemont no acuda a estas citas. “Hay partido, depende en gran parte de nosotros, lo tenemos que hacer bien y que se desgasten los otros”, deslizan.

Aragonès y su equipo quieren focalizarse durante estos días en dos cuestiones que son vitales para ellos: la abstención y los indecisos. Es lo que más preocupa en estos momentos a tenor de los estudios que manejan y la cuota que puede hacer que Esquerra venza esa tercera posición y tenga posibilidades de retener la Presidencia de la Generalitat. En el barómetro del CIS de cara al 12 de mayo se llegaba a cifrar en un 18,8% el número de personas que no sabe o no contesta lo que hará. Es en esa masa del electorado es donde los republicanos van a incidir.

Formulario con fondo Pantone

Medidas sociales frente a Illa: “El PSC ha comprado el programa de Ciudadanos”

¿Y cómo lo van a hacer? Aragonès tiene en la cartera una serie de anuncios de medidas concretas que irá haciendo públicos en los actos previstos de aquí al viernes. Además, las fuentes describen que serán de carácter muy social, algo que, entienden, les va a diferenciar de Salvador Illa, al que van a seguir intentando enmarcar dentro del centroderecha frente a su modelo progresista.

Así lo resumen en el entorno del presidente catalán: “Illa no es de izquierdas, el PSOE es mucho más progresista que el PSC. Aquí los socialistas catalanes han comprado alegremente el programa de Ciudadanos y de la patronal. Es que sólo hablan de la ampliación de aeropuerto y de la B40”. Además, en la candidatura de Aragonès dicen irónicamente sobre el PSC: “Nosotros vamos a Lleida y decimos que es Lleida y no Lérida. Lo mismo en el Baix Llobregat, que no es el Bajo Llobregat”.

La campaña catalana ha sido eclipsada en su primera semana por el periodo de reflexión que se tomó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que acabó finalmente con la decisión de aguantar al frente del Palacio de La Moncloa. ¿Esto beneficia al PSC? En Esquerra no ven que vaya a incidir para que Illa gane votantes porque creen que el presidente ha elegido la solución que “más complica” a su partido porque no casa con la imagen de seriedad que vende el líder del PSC. “No dimite, pero no propone nada”, critican en Esquerra, donde sostienen que esto perjudica a sus rivales: “Ha pasado muy rápido de dimitir a la Feria de Abril”. De hecho, en Esquerra confiesan que ellos tenían más miedo electoralmente si la decisión hubiera sido la renuncia del líder del PSOE porque sólo se hablaría de los socialistas.

Otra de las líneas de ataque que desplegará Aragonès con mayor fuerza durante estos días es la supuesta sumisión de la Generalitat a La Moncloa si gana Illa. El presidente catalán incidirá en asuntos como la financiación singular para la comunidad y venderá la imagen de un “Pedro Sánchez pidiéndole a Salvador que no le busque problemas”. Por lo tanto, en Esquerra explotarán como negativa esa línea con Madrid.

“Puigdemont es mejor político que gestor”

Jéssica Albiach: “El PSC está más a la derecha que Pedro Sánchez” Ver más

En el entorno de Aragonès vaticinan que Junts puede ir hacia abajo durante el esprint final: “Puigdemont es mejor político que gestor. Está en un tono muy mitinero, pero luego no habla de cosas concretas”. Creen que ahí hay un hueco para que el presidente catalán pueda coger aire asociándose a la labor ejecutiva frente al aspirante de Junts que se mueve en el terreno sin medidas. Punto en el que añaden: “Buena parte del electorado ha desconectado ya del expresidente, porque él no le puede decir nada más. Sólo está en si Illa es más malo o más bueno”.

De lo que no quieren ni hablar en Esquerra es de pactos, que se ha convertido en el hilo argumental estos momentos del debate público. Entienden que “no se puede reducir todo a eso” porque el panorama es muy complicado y es imposible hacer una fotografía exacta del día después: “Dependerá de quién quede primero, con qué margen, si entra Aliança Catalana…”

En ERC quieren evitar ahora ese debate, donde tendrán un papel primordial y con la pregunta sin resolver de si apoyarían un Govern junto a Illa o preferirían uno junto a Junts después de la traumática experiencia de la pasada legislatura. Las relaciones entre los partidos independentistas son malas, pero Junts es el que está presionando más por revivir esa unidad rota (llegó a proponer incluso una candidatura conjunta). El futuro dependerá básicamente de si suman los soberanistas la deseada mayoría absoluta de 68 escaños. En ese caso, en La Moncloa y en Ferraz creen que Esquerra acabará cediendo y dando la Presidencia a los posconvergentes.