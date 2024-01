Un grupo controlado desde las Islas Caimán gestiona casi la mitad de los pisos del plan de alquiler de Ayuso

Uno de los paraísos fiscales más célebres, las Islas Caimán, ha emergido entre las costuras del plan de “alquiler asequible” lanzado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso —el Plan Vive— y cuyas primeras 1.700 viviendas ya están desde octubre en fase de comercialización. De los 6.500 pisos cuya construcción ya ha sido adjudicada, todos ellos ubicados en suelo público, casi la mitad (2.840) está en manos de un grupo controlado desde el archipiélago caribeño: Saturn Holdco SA.

Cabeza de un holding que en España agrupa a 31 mercantiles del sector inmobiliario, la documentación a que ha tenido acceso infoLibre constata que Saturn Holdco SA tiene como socio único a la firma luxemburguesa OCM Redes Holdco Sarl, y así lo atestiguan sus últimas cuentas anuales, las de 2022. Documentos oficiales confirman a su vez que OCM Redes Holdco Sarl es propiedad al 100% de Oaktree Opportunities Fund Xb Holdings (Cayman) LP, con un capital social cifrado en 512.000 euros distribuidos en 11 series de acciones y cuyos titulares resulta imposible conocer. Oaktree, a secas, es la marca de un megafondo estadounidense con múltiples ramas, buena parte de ellas en las Caimán, territorio británico de ultramar caracterizado por tributación cero y cooperación judicial nula.

Este diario no logró el viernes contactar con Saturn Holdco SA, cuya sede central, así como la de varias de sus filiales, se encuentra en Madrid. Tampoco hubo respuesta a las preguntas remitidas a la Consejería de Vivienda. La primera, si fueron Saturn Holdco SA y Dorsono Investments SLU —adjudicataria de otras 3.496 viviendas— las únicas candidatas que se presentaron al concurso del Plan Vive, que deja en manos de los concesionarios la construcción de las viviendas y la explotación de los alquileres durante 50 años. La segunda cuestión era esta: si conocía la Comunidad de Madrid la vinculación de Saturn Holdco SA con Oaktree Opportunities Fund XB Holdings (Cayman) LP.

El documento oficial que acredita cómo Saturn Holdco SA está dominada por la citada compañía de las Islas Caimán es el acta de la asamblea general extraordinaria que la luxemburguesa OCM Redes Holdco Sarl celebró el 16 de octubre de 2018. En la resolución cuarta se lee —en inglés y en francés— lo que sigue: “Como consecuencia de las declaraciones y resoluciones precedentes, el accionariado de la Sociedad está ahora compuesto por: Oaktree Opportunities Fund Xb Holdings (Cayman) L.P”. A partir de ahí, el texto enumera las 11 clases de acciones.

La legislación española obliga a las empresas que acudan a un concurso a estar al corriente con Hacienda. Pero no prevé ninguna barrera que cierre la puerta de los contratos públicos a las empresas cuyo vínculo con paraísos fiscales implica un potencial daño severo para su país y el esfuerzo tributario de la mayoría de sus ciudadanos. En marzo de 2023, el catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense Julio González publicó un artículo donde resumía la situación: “Durante la tramitación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de 2017, PSOE, Podemos y ERC presentaron enmiendas al Proyecto de Ley, que coincidían en considerar una prohibición para contratar el tener localizadas filiales en paraísos fiscales. Una realidad que tienen todas las empresas del IBEX35. La mayoría conservadora que estaba en la Comisión que tramitó la ley impidió que saliera adelante. Tanto es así que la Disposición adicional quincuagésima, que lleva por título “Paraísos Fiscales”, no incorpora medidas vinculadas a la contratación pública”. El Gobierno actual tampoco ha efectuado ningún cambio en la normativa.

Anunciado el 28 de agosto de 2019 por el entonces consejero de Vivienda, David Pérez, el Plan Vive preveía en aquel momento 25.000 viviendas en una comunidad donde los precios de venta y alquiler no han dejado de dispararse. Cuatro meses más tarde —exactamente, el 19 de diciembre— se constituyó Saturn Holdco SA. En septiembre de 2021, la Comunidad adjudicó los tres primeros lotes del plan: dos fueron para Dorsono y uno para Saturn. A final de aquel año, la Consejería de Vivienda formalizó la concesión demanial [la del uso exclusivo de los suelos públicos adheridos al plan] con dos filiales de los grupos ganadores: Madrid Affordable Housing 2021 SA, en el caso de Dorsono; y Tarvos Activos Inmobiliarios SAU, en el de Saturn Holdco SA.

Un 18% más caras

Ahora, ya no son 25.000 las viviendas previstas por el Plan Vive. Solo 6.500 en números redondos y repartidas en 12 localidades muy o relativamente próximas a la capital. El Gobierno madrileño mantiene su promesa oficial de que los precios de alquiler serán “hasta un 40% inferiores a los de mercado”. Pero una visita a la web desde la que los interesados pueden cursar su solicitud, www.convivemadridalquila.com abre serias dudas sobre la veracidad de tal afirmación. Por ejemplo, para un piso de 76,4 metros cuadrados útiles y tres dormitorios más “1 o 2 parkings + 1 trastero” en San Sebastián de los Reyes -a menos de 17 kilómetros de la capital-, la web publicita una renta mensual “desde 1.088 euros”.

¿Qué significa ese “desde”? De momento, lo que se sabe por la web habilitada es que la concesionaria —Saturn Holdco SA, cuyas primeras promociones son las ya abiertas a quienes aspiran a un “alquiler asequible”— no solo ejercerá la potestad de filtrar a los solicitantes que deben ser admitidos sino que agregará picos a la renta mensual. Por ejemplo, los dos asteriscos que coronan la casilla de precios de San Sebastián de los Reyes conducen a la siguiente explicación: “Adicional a la renta del inmueble, se repercutirán los gastos de los servicios comunitarios (limpieza, mantenimiento, jardinería, piscina, gimnasio, conserjería, suministros de las zonas comunes, etc.) hasta un máximo del 18% de la renta mensual. Asimismo, el concesionario repercutirá a los arrendatarios mediante un prorrateo mensual sin ningún sobrecargo adicional —más allá del límite anteriormente previsto—, el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles y de las tasas de basuras u otras tasas municipales a las viviendas correspondientes a la finca”. Añadir un 18% a los 1.088 euros significa que el “alquiler asequible” de un piso de tales características en San Sebastián de los Reyes ascenderá a 1.284 euros.

La web de convivemadridalquila.com no dedica espacio a Saturn Holdco SA. La que figura junto a la Comunidad de Madrid es Culmia, gestora de activos del grupo donde Saturn Holdco ejerce el papel de matriz. Culmia es la heredera de Solvia Desarrollos Inmobiliarios, que en 2020 vendió el Banco Sabadell al fondo Oaktree.

Para la oposición madrileña, el Plan Vive no ofrece un alquiler realmente asequible. “Madrid —afirma el diputado de Más Madrid Jorge Moruno— carece de un parque de vivienda pública. Hay 0,3 viviendas sociales por cada 100 habitantes mientras que la tasa en España es de 0,9 y en la UE de 3,8”. “El mejor modelo del mundo —concluye el parlamentario— es Viena, donde el 78% vive de alquiler”. Para Moruno, el agujero del plan auspiciado por Ayuso no es que a él puedan acceder quienes tienen ingresos equivalentes a 7,5 veces el Iprem. “El problema —opina— no es que permitas el acceso a gente con buen pasar sino que a todos los demás nos dejas tirados”.

Desde las filas del PSOE, la diputada Cristina González arremete contra el Ejecutivo madrileño: “Se les ha llenado la boca con las viviendas del Plan Vive, que tenía que ser para gente de pocos recursos y que en algunos casos ofrecen alquileres más caros que los del libre mercado. Han soltado tres mentiras: ni son asequibles, ni un 40% más barato ni el plan contempla las 25.000 viviendas que prometieron”.