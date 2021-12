Ayuso cierra la puerta a fulminar la normativa LGTBI autonómica: "No vamos a derogar ninguna ley"

A una semana de que la Ley de Igualdad de la ultraderecha llegue al Parlamento autonómico, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, deja claro que su partido no tumbará la normativa regional LGTBI, lo que realmente se esconde tras el texto presentado por Vox. "No vamos a derogar ninguna ley LGTBI", ha señalado la líder del Ejecutivo autonómico. No obstante, en un claro guiño a Vox, ha defendido que en democracia "todos" tienen derecho "a reformar leyes o derogarlas".

La sesión de control en la Asamblea de Madrid de este jueves ha estado marcada, precisamente, por la activación de la normativa de la ultraderecha. Un asunto que ha estado presente en las diferentes intervenciones de la oposición. "¿Qué quiso decir la señora Cuartero –diputada de Vox– cuando en el último Pleno, en el debate presupuestario, señaló que lo más importante estaba por venir?", señaló desde su escaño el portavoz adjunto del PSOE, Jesús Celada.

Para los socialistas, el acuerdo presupuestario alcanzado por el Gobierno regional con la extrema derecha tiene una "letra pequeña" que gira alrededor de la eliminación de la normativa autonómica de protección a las personas LGTBI. Sin embargo, Ayuso quiso atajar rápido las especulaciones al respecto. "No vamos a derogar ninguna ley LGTBI", resaltó desde su escaño, acusando a la izquierda de querer colectivizar a todo el movimiento.

No obstante, en un claro guiño a la extrema derecha, la presidenta madrileña señaló que en una democracia "todos" tienen "derecho" a "derogar leyes o reformarlas". "Yo no trato a los homosexuales ni como adversarios ni como diferentes. Pónganselo en la pancarta", respondió a la líder de Más Madrid, Mónica García, quien en su intervención dejó claro a la presidenta madrileña que "la diversidad, , la igualdad o el amor no se pueden ni mutilar ni derogar".