Ayuso compara la denuncia de su novio con la "foto del pato muerto" y acusa a la oposición de "mentir"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Más Madrid de "mentir" y ha comparado la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra su novio por delitos fiscales y defraudar presuntamente 351.000 euros con la "foto del pato muerto".

"Señora Bergerot, todas sus acusaciones son falsas. Y además me recuerdan a cuando usted tuvo que utilizar la foto del pato muerto, con la mascletá aquella, para echarme a mí la culpa. Es que es falsa hasta cuando pone fotos", ha lanzado la presidenta contra la líder de la oposición, quien ha exigido su dimisión en su intervención y ha acusado a la líder autonómica de "proteger a corruptos".

Al hilo, y ante las críticas por la vivienda que comparte con su pareja, Ayuso ha espetado a Bergerot que la ministra de Sanidad, Mónica García, viva "en el Retiro". "¿A mí qué me cuentan? Si las últimas encuestas dicen que incluso los votantes de mayor poder adquisitivo les votan precisamente a ustedes. ¿A mí qué me cuentan? Si la mayoría de su grupo parlamentario, que manda tantas lecciones, no ha trabajado nunca fuera?", ha arremetido Ayuso.

A continuación, ha insistido en que hoy se aprueba en el Congreso de los Diputados la "ley más execrable de la democracia para salvar a delincuentes, para salvar a presuntos terroristas". "No me pueden decir ni dar lecciones de nada ni de cómo salir adelante", ha concluido. La presidenta defendía este miércoles que esta denuncia es una manipulación "orquestada" desde la Moncloa y aseguraba que era Hacienda la que le debe dinero a él. Esa misma mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedía al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la dimisión de la mandataria autonómica.

También ataca al PSOE

Ayuso también ha sostenido que el presidente del Gobierno y el PSOE "están sentados en la corrupción política y económica y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan".

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha exigido, igual que hiciera Sánchez, su dimisión y ha sostenido que "la mentira y el fraude" rodean a su figura. Considera que la presidenta separa en dos grupos: "sus íntimos que tienen derecho a todo" y el resto, que parece que solo tienen derecho "a tomar cañas".

Así, en su turno, Ayuso ha rechazado que el PSOE y ella tengan los mismos niveles de ética y ha recordado las palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicando que hay que dejar fuera del rifirrafe político a los familiares de cuando salieron informaciones sobre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

"No le hace caso. No me extraña que le quieran cambiar. Tampoco sé si usted tuvo la oportunidad de visitar los pisos de Koldo en Benidorm. Será de los pocos. Los compró con dinero sucio, en rulos, y yo creo que los ha puesto el servicio de todo el PSOE. Por lo tanto, ya nos informará si este verano se pasa por alguno. Y si no, a lo mejor es porque como le van a cambiar", ha apostillado a continuación.

También le ha preguntado si tuvo la oportunidad de viajar a la "República Dominicana en el Falcón del presidente" a la que "tanto va". "Si no lo ha hecho, yo le recomiendo que se lo pida. Es un país muy bonito y además últimamente tiene una flor favorita: la begoña", ha señalado, al tiempo que ha preguntado si estaba Lobato en el aeropuerto "para recibir a Delcy y un montón de maletas".

"¿No estaba invitado el PSOE de Madrid? Pues mira va a ser que es verdad que andan buscando sustituirle", ha indicado. Ayuso ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pida su dimisión para intentar tapar su "escándalo" y ha cuestionado en que no pida lo mismo para la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

"Pedro Sánchez, usted y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan. Pedro Sánchez es el que está destruido. Y de usted no digo nada porque con usted ya no cuentan", ha concluido.