Ayuso monta en Sol un acto contra el Gobierno en el que Milei denigra la justicia social y ataca a Sánchez

"Venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar, el daño y la decadencia que causa el socialismo". Así arrancó su intervención el presidente argentino Javier Milei desde la Real Casa de Correos, sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, tras la reunión mantenida con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Un discurso en el que Milei vendió sus recetas económicas ultraliberales. "La justicia social es profundamente injusta y violenta", "los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola" o "si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas", fueron algunas de sus frases estrella, con la presidenta madrileña a su vera.

La última frase fue el preludio para atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que Milei está abiertamente enfrentado e insulta casi cada día. Este viernes volvió a la carga. "Una de las excepciones a la regla la tienen con el señor Sánchez, que a pesar de haber estudiado economía, no entendió o quiere mucho al Estado para llevarse puestos a los españoles", dijo.

Previamente, le había criticado sin mencionarlo, al aludir a "las porosas manos de los políticos", parafraseando a Claude Frédéric Bastiat, uno de los mayores teóricos del liberalismo de la historia: "Quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja…. Y el quiera entender que entienda", señaló, en alusión a las investigaciones judiciales sobre la mujer del presidente, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

Milei, que viajó a Madrid para recibir el galardón que le otorga el think tank Juan de Mariana, presidido por un exalto cargo de Ayuso, le dedicó unas cariñosas palabras a la presidenta madrileña tras recibir la Medalla Internacional de la Comunidad. "Tengo la posibilidad de estar con Isabel, a quien aprecio y admiro, para alertarles del riesgo que tienen enfrente", insistió, para rematar. "Tengo esperanza de que estén despertando, como lo hizo Argentina".

El presidente argentino recogió su segundo premio en el Casino de Madrid pasadas las doce de la noche —en un acto en el que solo intervinieron hombres—en el que desgranó las medidas adoptadas por su gobierno en estos pocos meses y profundizó en su visión anarcocapitalista de la política, aplaudido por un auditorio que reivindicó a Madrid como "la capital del capitalismo" , en palabras de Diego Sánchez de la Cruz, por una noche.

Ayuso alaba a Milei: "Encaras con fuerza y coraje medidas que suenan a aire fresco"

Por su parte, la presidenta madrileña cargó contra los "proyectos liberticidas que están arruinando naciones enteras" y señaló que comienzan con el "asalto a la separación de poderes y la justicia" que anteponen la "democracia popular" a la ley. "Proyectos totalitarios que odian la libertad, de expresión, de prensa y de empresa, la propiedad privada y a los autónomos", dijo. Tras ello, criticó el "colectivismo empobrecedor" y lo que llamó la "cultura de la subvención" que busca crear redes clientelares y "voto cautivo", en una alusión también velada a Sánchez.

La baronesa del PP alabó la gestión de Milei en Argentina, pese a que el presidente argentino acaba de aprobar una polémica ley que le confiere al Ejecutivo el poder para reformar o aprobar leyes sin pasar por el Congreso y una reforma laboral que vulnera la protección de los trabajadores y que ha generado disturbios durante toda la semana en las principales ciudades del país. "Hoy la Argentina está en el mapa internacional como no se veía hace años", señaló. Y siguió: "Encaras con fuerza y coraje medidas que suenan a aire fresco. Ningún proyecto reformista, valiente y sincero está exento de las más crueles criticas".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ensalzó las similitudes con Milei: "En este camino cada uno tomará sus decisiones, no siempre serán las mismas, creemos en los matices. Entiendo que muchos no lo verán así, pero habrá paralelismos, muchos más, en cada empleo que se cree, cada negocio que se abra, gracias a medidas liberales, también en España y en Madrid", afirmó la dirigente conservadora. Así, pidió no "conformarse con lo que hay" sino "decidir y actuar".

Tras el encuentro, la dirigente presumió de la visita en sus redes, con imágenes de ambos saliendo a saludar en el balcón que da a la plaza de la Puerta del Sol, donde una multitud les coreó bajo el grito de 'libertad', si bien también hubo protestas como la protagonizadas por las activistas de Femen y otros ciudadanos con la consigna 'Milei es hambre'. Ayuso eligió una frase habitual en su cosecha para ilustrar las imágenes: "A Madrid se viene a que te dejen vivir en paz", resumió.

Génova no está cómoda con la foto pero evita entrar al choque con Ayuso

A la misma hora que Milei se reunía con la presidenta madrileña en la Real Casa de Correos el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tocaba la flauta —en sentido literal— en una visita que no figuraba en su agenda a la fundación Acción por la Música, dedicada a la inclusión y el desarrollo social. Ni Milei había solicitado el encuentro con el líder de la oposición, tal y como admitió este viernes el PP, ni el gallego parece muy interesado en cultivar esa relación, ya que discrepa del mandatario argentino, tanto en las formas como en el fondo.

En Génova no están cómodos con la visita de Milei, aliado estratégico de la formación de Santiago Abascal, aunque han procurado no abrir ningún frente con la presidenta madrileña y han encuadrado el encuentro en la "normalidad" institucional, en palabras de su secretaria general, Cuca Gamarra. A su modo de ver, es "lógico" y "normal" que la presidenta de la Comunidad de Madrid le reciba sin informar al Gobierno central y en pleno conflicto diplomático entre ambos países por los ataques casi diarios del argentino a Sánchez.

Gamarra afirmó que el PP "lo que espera es normalidad en las relaciones internacionales" y evitó dar su opinión sobre la deferencia de Ayuso con el dirigente argentino: "Respetamos las competencias y en el marco de sus competencias respetamos las decisiones que se tomen”. La dirección del PP, al igual que ha hecho en los últimos días, insistió en que debe regir la "cordialidad" entre ambos países "por encima de sus gobiernos".

En su momento, durante la campaña argentina, tanto Ayuso como el expresidente Mariano Rajoy fueron los dos apoyos más relevantes de Milei en España frente al silencio de Génova. El sector más duro, con la presidenta madrileña a la cabeza, fue el que más celebró que el dirigente ultraliberal ganara las elecciones mientras que los de Feijóo lo asumieron como el “mal menor”.

Cuando se desató la polémica el pasado mayo tras la intervención de Milei en el acto de Vox, el líder del PP responsabilizó tanto al argentino como a Sánchez de la escalada, mientras que Ayuso culpó únicamente al líder socialista tras unos días de silencio—a diferencia del resto de barones autonómicos, que cerraron filas con la postura del líder del PP—.

Cientos de personas se han manifestado frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid para mostrar su rechazo a la visita del mandatario argentino. Los manifestantes han denunciado "la violación de derechos humanos" que se está produciendo en el país sudamericano y han mostrado su rechazo frente al avance de la "ultraderecha”, informa Europa Press. En la manifestación se han escuchado gritos como “la patria no se vende” o “este premio no me representa”. Además, los manifestantes han portado pancartas en las que se podía leer “Milei vergüenza” o “No eres bienvenido”, así como recortes de periódicos con titulares que han salpicado en los últimos meses al presidente argentino.