Ayuso pide a los socios europeos del PP que sus países levanten un cordón sanitario contra Sánchez

El coloquio al que había sido convocada giraba en torno a la mejor manera de escuchar las voces de las regiones y las ciudades de Europa, pero Isabel Díaz Ayuso tardó muy poco en salirse del tema para convertir este miércoles su intervención en la apertura del congreso del Partido Popular Europeo que se celebra en Bucarest (Rumanía) en una llamada a la movilización en contra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una intervención en la que no se resistió a enviar un recado a la presidenta de la Comisión y próxima candidata del PP europeo a la reelección, Ursula von der Leyen, cuyas buenas relaciones con Sánchez son de todos conocidas. “Yo pido al Grupo Popular Europeo”, aseguró ante la asamblea, “que no haya compadreo con Pedro Sánchez”.

El llamamiento de Ayuso apeló a sus compañeros de los 27 países miembros de la Unión a cerrar filas y no “blanquear nunca más” al presidente español. “Pido toda la ayuda”, remarcó invocando “los valores” de UE, para hacer frente a “lo que está pasando en España”, en referencia a la proposición de ley de amnistía que tramita el Congreso de los Diputados.

Para apoyar su demanda, la presidenta madrileña no dudó en mentir. Describió a Sánchez como alguien que “capaz de haber relacionado al presidente del grupo [europeo del PP] con los nazis con tal de atacarle”, cuando en realidad lo que hizo el presidente, en un pleno celebrado en Estrasburgo en diciembre, fue preguntar a Manfred Weber si querría que en Berlín se bautizaran calles y plazas con nombres de los líderes del Tercer Reich “como hace Vox con los franquistas” con la ayuda del Partido Popular.

También denunció la amnistía con el argumento de que va a servir para “que personas que han cometido graves delitos contra la convivencia y la unidad de España”, y que según ella “hacen listas negras de jueces y de periodistas, se salgan con la suya por mantener a Pedro Sánchez” en el Gobierno. Y que también, añadió en un totum revolutum, han cometido graves delitos de “corrupción”, han apoyado a Vladímir Putin, “están con las dictaduras como la venezolana” o que, como se “está conociendo mucho en estos días”, han “comprado material en mal estado” con “fondos europeos” destinados a luchar contra la Covid-19. Tiene “contactos con todo lo peor”, resumió.

Pido a la Unión Europea que escuche lo que se va a votar mañana en España:



La amnistía va a permitir que personas que han cometido graves delitos contra la convivencia y la unidad de España se salgan con la suya por mantener a Pedro Sánchez por siete votos.@IdiazAyuso pic.twitter.com/bLFAinEJZ4 — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) 6 de marzo de 2024

En su retrato feroz de Sánchez, Ayuso llegó a acusar a Francina Armengol, “la tercera autoridad del Estado” y “una de las involucradas” según ella en esos hechos, de ser la que “está pergeñando” la amnistía. En contraste, aseguró ante el plenario, Madrid crece “como nunca” porque “dice no a las dictaduras, al totalitarismo. Es la casa común de todos los que huyen de los terroristas, de las imposiciones, de los liberticidas, de los nacionalismos”.

Es hora de actuar, según ella. “No abandonemos la verdad o los ciudadanos nos van a abandonar a nosotros”, advirtió a sus compañeros del PP europeo. “Están redactando el Código Penal a conveniencia de los delincuentes en España, están expulsando a los españoles de su tierra” y en las “próximas elecciones al País Vasco van a llevar a personas condenadas en firme por terrorismo para mantener a Pedro Sánchez”.

La receta

Para hacerle frente, aseguró, “la receta” no puede ser “renunciar a nuestros principios”. “El daño que le están haciendo a España y, por tanto, a toda la Unión Europea, es cosa de todos”, destacó pidiendo ayuda a sus socios en los otros 26 países de la UE. Sánchez y sus socios “no tienen límites”. “Parece mentira, ¿verdad? Porque estamos en Europa y nos creemos que todo va siempre bien”. “Nos preguntamos cómo algo así puede estar pasando en Europa”, pero “está ocurriendo”.

¿Con qué valores se presentó Ayuso ante sus compañeros europeos? En presencia de Alberto Núñez Feijóo, que intervendrá este jueves en el congreso del partido y la escuchaba atentamente, la presidenta madrileña hizo un llamamiento al PP europeo a abandonar los complejos. “Hay que llamar a las cosas por su nombre. Yo sé que es complicado a veces en política, pero no hemos venido a ser bienquedas, solamente a ser unos amigos, mientras fallamos a la verdad y al futuro y a los jóvenes. Yo no me resigno a hacer eso”.

Y puso varios ejemplos. “No considero que lo que ha pasado en Francia esta semana sea ningún avance”, subrayó criticando la decisión de su Asamblea Nacional por una incontestable mayoría de reconocer el derecho al aborto en la Constitución del país. “Creo que nuestra defensa es la de la vida y más en una región, la europea, en su conjunto, que se está envejeciendo”, argumentó. “Tampoco considero que la utilización de las drogas con uso recreativo, como pasa en Alemania”, sea “progreso”. “La inteligencia artificial”, añadió sin dar detalles, “si no es bajo unos valores determinados, no será inteligencia artificial, será otra cosa”.

Cómo ganar elecciones

La Audiencia decidirá si el Protocolo de Ayuso y la inacción de Sanidad obligan a indemnizar por una muerte Ver más

“Nos estamos olvidando de los problemas reales, de la juventud, de qué Europa les vamos a dejar, qué herencia”. “No estamos pensando en un futuro en el que muchos países fuera de nuestro orden mundial (sic) van a tener muchos más habitantes que la propia Unión Europea”.

¿Qué hay que hacer para ganar elecciones?, explicó, por fin, dando respuesta al tema del coloquio. “Oponernos frontalmente a lo que se va a votar mañana en España”, subrayó en referencia a la amnistía. En eso consiste “el éxito del Partido Popular en Madrid”: haber “sido más Partido Popular que nunca”, subrayó distinguiendo a su PP del que preside Feijóo. “Cuando somos verdaderamente Partido Popular es cuando conseguimos amplias mayorías y unir a la sociedad en torno a los valores más importantes sobre los que se sustanció la Unión Europea, la libertad y la vida, los dos bienes más preciados que tiene el hombre”.

En su alocución, de poco más de cinco minutos, a Ayuso le dio tiempo a retratar Madrid como a ella le gusta, “la región que está más de moda o una de las que están más de moda en el mundo, por ser alegre, por ser mestiza, plural, por tener la mejor vida nocturna —que ahora nos quieren quitar los de siempre—, ser solidaria” e “integradora”. Pero con un “modo de ver la vida que va más allá de la simple gestión: va de no renunciar a nuestros principios y a nuestros valores. Ahí está Occidente, nacimos ahí y se tenga o no se tenga fe, tenemos una raíz judeocristiana, tenemos unas raíces de Grecia, de Roma, del derecho, que no podemos olvidar”, explicó olvidando que la primera mención documentada de un asentamiento estable en el área de Madrid data de la época musulmana. De hecho, Madrid no pasó a ser parte de los reinos cristianos hasta el siglo XI, doscientos años después de su fundación.