Sánchez acepta cambios en la ley de amnistía para dar más garantías a Junts

08:00 h

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que no ve "pluralismo" en el tratamiento que le dan los medios de comunicación a la amnistía y cree que "todos en contra, ya es casualidad", ha dicho. Durante un coloquio este martes con la presentadora de RTVE Silvia Intxaurrondo, en la jornada de UGT El futuro de CRTVE, garantía de democracia, Zapatero ha insistido en que "la cancha está inclinada en los medios de comunicación" y que el pluralismo en muchos medios privados es "algo que no vemos".

En este sentido, el expresidente, que ha asegurado haber leído en numerosos medios de comunicación artículos sobre la amnistía, ha criticado que todos sean "en contra". "Ya es casualidad, ¿no?", se ha preguntado.

A su juicio, este hecho abre una "reflexión" en la democracia, aunque ha asegurado que pese a que "la cancha esté inclinada, quien juega mejor el balón, gana". Al mismo tiempo ha hecho una defensa de una "gran televisión pública" indicando que cuando hay una información plural y de calidad, "las audiencias aumentan".

En este contexto, Zapatero ha admitido su preocupación por la "pérdida de objetividad" porque, según ha explicado, uno puede mostrar discrepancias contra la amnistía, algo que es "respetable" pero "no puede decirse que esto es una patología de la democracia". "No, es la fisiología de la democracia. A no ser que queramos ser excepcionales y por tanto limitemos nuestra democracia", ha reclamado.

Según ha mencionado, le preocupa más ganar el debate de la amnistía no tanto por Cataluña y los independentistas sino por la democracia, por el Estado de Derecho y por "una comprensión clara de los fundamentos de la democracia constitucional, que son el imperio de la ley", ha sentenciado.