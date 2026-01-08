María Guardiola ofrece a Vox un gobierno de coalición en Extremadura

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ofrecerá un pacto al líder de Vox en la región, Óscar Fernández, para un gobierno de coalición tras los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre. En ellas, el PP fue primera fuerza, con 29 escaños, pero no consiguió la ansiada mayoría absoluta. Vox, con 11, duplicó sus resultados anteriores y se postuló como la fuerza más beneficiada por el adelanto electoral.

Los populares, liderados por Guardiola, están dispuestos a abrir la puerta del futuro Gobierno extremeño a Vox, formación política que, tras las elecciones de 2023, lideró la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural hasta julio de 2024, fecha en la que la formación de Santiago Abascal decidió romper todos los acuerdos autonómicos.

Asimismo, Guardiola quiere que en la mesa de diálogo con Vox estén todas las posibles exigencias, medidas e iniciativas para abordarlas en bloque, han reiterado las mismas fuentes este jueves.

En concreto, el PP aboga por una negociación no troceada, por lo que en dicho diálogo, que comenzará la próxima semana, se abordarán los presupuestos de esta comunidad -prorrogados desde 2024- y la posibilidad de que Vox entre en el Ejecutivo regional, entre otras cuestiones.

El objetivo de esta hoja de ruta es evitar trocear la negociación, que también puede incluir la Presidencia de la Cámara legislativa extremeña, han remarcado las mismas fuentes.

La elección de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, fijada para el próximo 20 de enero, permitirá conocer, más allá de las intenciones expresadas, si el PP y Vox mantienen un diálogo fluido y de consenso de cara al futuro Gobierno regional o, por el contrario y como ya sucedió en 2023, supone una prueba de fuego para ambas formaciones políticas.

La suma de las derechas (40) supera con creces el umbral de la mayoría, situada en 33, y permitirá, presumiblemente, la continuidad de María Guardiola al frente de la Junta de Extremadura. La popular alcanzó la presidencia tras un pacto con la ultraderecha en las elecciones autonómicas de 2023 en las que había empatado a escaños con el Partido Socialista, liderado entonces por Fernández Vara.