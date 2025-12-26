Guardiola inicia las conversaciones con Vox mientras el PSOE no aclara si se abstendrá o no

Los movimientos en Extremadura comienzan después de Navidad. La presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, ya está en contacto con el candidato de Vox, Óscar Fernández, emplazándose "a seguir hablando" sobre el documento de las 200 medidas que plantea esta formación para llegar a un acuerdo de investidura. El PSOE, por su parte, ha evitado aclarar si se plantean abstenerse en la investidura.

Guardiola se ha reunido con el Comité de Dirección del PP de Extremadura, un día antes de que se publique el decreto de convocatoria para constituir la nueva Asamblea de Extremadura el 20 de enero y ha explicado sus conversaciones con Fernández.

Desde ese momento, el primer intento de investidura de la Presidencia de la Junta de Extremadura podrá celebrarse hasta el 19 de febrero, en caso de agotarse los plazos marcados en la normativa.

Estos primeros contactos PP-Vox, se han producido a través de una conversación telefónica y Guardiola ha asegurado que Fernández no le ha transmitido "en ningún caso" que los de Abascal quieran la Presidencia de la Asamblea y que en todo momento se ha remitido al documento de 200 medidas que trasladaron en la negociación presupuestaria fallida y de las que ha dicho Guardiola que "no se ha solicitado nada diferente".

En este sentido, ha indicado que de lo que tienen que hablar "no es de puestos", sino de "un gran acuerdo" que dé la "estabilidad" que necesita la región en estos cuatro años de legislatura y de las políticas "a poner en marcha en pos del crecimiento de Extremadura y del bienestar de los extremeños".

"Pensar solo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo", ha asegurado.

Las peticiones de Vox pasan por eliminar el gasto superfluo, la supresión de subvenciones para cooperación internacional, ideología de género, sindicatos y patronal; derogar la ley LGTBI, eliminar la ecotasa o rechazar el pacto verde. El PP ya trabaja en esas medias, aunque ya advirtieron que eran "inasumibles porque chocaban con la legalidad".

Abstenerse o no

Mientras, la gestora socialista extremeña no ha querido aclarar cual será su voto en la investidura pero ven "un fracaso rotundo y absoluto de Guardiola" si la presidenta en funciones les pide la abstención.

Este jueves, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, aseguraba, ante la posibilidad de esa abstención que el proyecto del PP es "antagónico" al de los socialistas y, prácticamente, descartaba la opción sin cerrar la puerta a que serán los militantes los que "tendrán la última palabra" y decirán qué alianzas se deben establecer.

Las políticas que practica el PP no tienen el consenso ni el aval del PSOE", dijo en una entrevista emitida este jueves por la Cadena SER en Andalucía, en contraposición con la idea, sugerida por el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, favorable a esa abstención para evitar un bloqueo en la Comunidad.

El presidente de la Junta Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, traslada la presión a Guardiola porque es quien debe dar el paso sobre "qué es lo quiere hacer" tanto respecto al PSOE como a Vox, formación con la que ya llegó a un acuerdo de Gobierno tras las elecciones de mayo de 2023.

En este mismo sentido, ha agregado que el PSOE no le ofrecerá de iniciativa propia esa posible abstención. "Ella es la que debe buscar socios", ha insistido.

De momento, la presidenta extremeña en funciones no ha llamado al PSOE y, de hacerlo, sería Quintana el interlocutor socialista en las posibles reuniones que se puedan fijar PSOE y PP. "Si me llama, iré", ha agregado.