Venezuela, preludio salvaje de 2026

Un Trump desatado ha demostrado con la invasión militar en Venezuela demasiados puntos de inflexión sin retorno. Se acabó el orden global como lo conocíamos. Se acabó el respeto al derecho internacional. Y se acabó hablar del presidente de Estados Unidos como un matón que amenaza sin dar. Ese particular bullying dialéctico ahora se consuma. Es capaz de saltarse el Congreso, asaltar un país con una operación militar, dejar más de cuarenta muertos con impunidad –todavía no hay cifra oficial cerrada–, sacar a un dirigente por la fuerza y llevárselo a una cárcel de Nueva York. Se acabaron también los contrapesos democráticos frente a operaciones ilegales que solo favorecen la hegemonía del más fuerte. La escenografía, el espectáculo, el vasallaje son nuevos. Y desde este 3 de enero, todo es posible.

Aquí el verdadero problema no es Maduro. Es el precedente. Una vez que se usa la fuerza para cambiar gobiernos sin atender a las reglas, la soberanía se vuelve opcional. El derecho internacional existe para contener a los poderosos. Si cada país decide a quién "liberar" por la fuerza, el mundo retrocede a la ley del más fuerte. La pregunta no es si un tirano debe caer, sino quién decide cuándo y cómo. La historia es elocuente: derrocar a un dictador es fácil. Construir justicia y procesos democráticos después, no lo es. Y cuando se viola la legalidad en nombre del bien, el resultado rara vez es la libertad; a menudo, es el caos y la falta de más libertad.

En la invasión a Venezuela hay un salto peor. No hay invocación del ‘bien’. De la doctrina Monroe a Don-roe la diferencia es la ausencia de un relato como coartada. Hasta Irak, en las operaciones e injerencias de Estados Unidos a otros países alegaban la intención de sustituir un régimen por una democracia. Donald Trump se ha querido ahorrar todo gesto que pudiera confundir las verdaderas intenciones de control de los recursos naturales y dominio geopolítico en Venezuela. Poder y dinero. La cabeza de Maduro como símbolo y el control del petróleo y el territorio como fin. Ya no hay status quo, todo es agresión.

El principal debate en Europa no puede ser sobre el presupuesto en defensa, es sobre democracia. Cómo nos preparamos los sistemas liberales para responder a la política exterior con sello Donald Trump es la única urgencia. Si Estados Unidos está diciendo ‘no nos interesa la democracia’, nos interesa el poder, la hegemonía y el control de los recursos ajenos y la industria patria, Europa necesita algo más que respuestas vacías. La capitulación de Estados Unidos como defensor liberal fuerza a moverse. En esta etapa, Estados Unidos ya no sirve como garante. Y si no sirve, quién va ocupar ese lugar. Si Europa quiere seguir sumida en la parálisis por su dependencia de la seguridad americana, la posición actual tampoco garantiza esa defensa. Groenlandia sirve para verlo. Si EEUU lanza una operación militar y Europa necesita a la OTAN, ¿su secretario general Mak Rutte –el que llama daddy a Donald Trump– colocará la Alianza Atlántica a favor de Europa?

La mayoría abrumadora de gobiernos conservadores y de ultraderecha no favorece la urgente necesidad de buscar una posición firme en esta nueva etapa política donde EEUU-Rusia-China están dispuestos a luchar por el poder por encima de los valores democráticos que construyeron el mundo post II Guerra Mundial. La respuesta errática de la derecha PP-VOX es un buen ejemplo. Fue lenta. No supo ver que la caída de Maduro reforzaba a Delcy Rodríguez y la cúpula del régimen. No vio el golpe al derecho internacional que después han reconocido. Fue confusa. Se plegaron a Trump por un lado mientras la factoría ideológica FAES decía lo contrario. El socio de VOX es Trump, el del PP depende del día. Y es cortoplacista. Utilizar la política internacional contra Pedro Sánchez en este caso sale muy caro.