Barcelona vuelve a interrumpir relaciones con Israel hasta un alto al fuego definitivo

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una proposición de los comuns que pide interrumpir relaciones institucionales con el actual gobierno de Israel "hasta un alto al fuego definitivo". La proposición presentada por BComú ha sido transaccionada con el gobierno municipal (PSC) y ERC; y Junts, PP y Vox han votado en contra.

El texto acordado exige comunicar al gobierno central y a la Embajada de Israel la decisión de interrumpir las relaciones mientras no cesen los ataques y "no se garantice el respecto a los derechos básicos del pueblo palestino y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas respecto al conflicto entre Israel y Palestina".

Tal y como ha explicado la presidenta del grupo, Ada Colau, "ante un genocidio, Barcelona no se puede poner de perfil y debe enviar un mensaje potente al mundo: no en nuestro nombre, por eso suspendemos relaciones". La exalcadesa ha enviado así un mensaje al pueblo palestino: "Desde el Ayuntamiento de Barcelona os vemos y no callamos".

No es la primera vez que Barcelona rompe relaciones con Israel. El pasado febrero, Ada Colau, que por entonces aún era regidora, envío una carta al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para denunciar el "crimen de apartheid contra el pueblo palestino" y comunicarle la suspensión temporal de las relaciones con el país y con las instituciones oficiales de dicho estado. En esta ruptura estaba incluidos los acuerdos de hermanamiento con el Ayuntamiento de Tel Aviv firmados en 1998 puesto que "no responden ni al contexto ni a los objetivos con los que fueron firmados hace ahora 25 años".