Camps asegura que "nadie" en el PP pensó que la 'Gürtel' "estuviera haciendo nada raro": "Ni Rajoy, ni yo"

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha asegurado este jueves en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades de la Gürtel que "nadie" en el Partido Popular pensó que la trama "estuviera haciendo nada raro". "Ni (Mariano) Rajoy, ni yo", ha sostenido.

Camps, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel, se ha expresado así en su declaración ante el tribunal que le juzga por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la Gürtel, del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

A preguntas de su defensa, el expresidente ha hecho alusión a la declaración de uno de los cabecillas de la trama, Álvaro Pérez El Bigotes, en una comisión en el Congreso de los Diputados por la corrupción en el Partido Popular.

"Es curioso. Él mismo se encarga de explicarlo", ha relatado, explicando que Pérez señaló entonces que él se encargaba "de la luz, de iluminar, y de controlar que el escenario estuviera bien y en su sitio".

Según Camps, El Bigotes explicó en sede parlamentaria que tenía "una relación con Rajoy" que ninguna otra persona en su equipo tenía. Sin embargo, no era una relación de "decir 'qué pasa Mariano, cómo estás tío, cómo has dormido'". "Le estaba explicando al Congreso que lo que hacía era esto. Es calcado a lo que se hacía para mí", se ha justificado.

Trabajaban para el PP nacional

En esta línea, el expresidente ha aseverado que "nadie pensó" que El Bigotes "estuviera haciendo nada raro". "Ni Rajoy, ni yo, ni nadie", ha apostillado, añadiendo además que la primera vez que tuvo conocimiento de las empresas de la Gürtel fue con la sentencia por los negocios de la primera época de la trama.

"Cada vez que me preguntan cómo llegó Pérez a Valencia... llegó con este grupo de empresas", ha incidido, dejando claro que estas sociedades "trabajaban con el partido a nivel nacional".

En este punto, Camps ha sido preguntado sobre quién y cómo se adjudicaron las campañas electorales de 2003 y 2004. "Las contrataba el partido a nivel nacional, y he tenido ocasión de conocer el soporte digamos oficial para que se sepa por qué estas empresas llegaron a Valencia", ha explicado.

El expresidente, que en su declaración de este miércoles señaló al PP nacional como responsable de la contratación con Gürtel, ha sostenido que en la sindicatura de cuentas de la Generalitat Valenciana hay registros de que las empresas trabajaron en la comunidad autónoma para la campaña de 1999.

Y es que, según Camps, en la citada sentencia por la primera época de la trama "ya aparece alguna de estas empresas", que "venían realizando con toda normalidad campañas" para 'los populares' "durante esos años".

En la boda de El Bigotes

Por otro lado, el exmandatario ha vuelto a referirse a su presunta relación con El Bigotes. "El señor Pérez nunca ha estado en mi casa, jamás ha estado en la sede del PP (en Valencia). Nunca jamás ha entrado en el Palau de la Generalitat", ha aseverado.

Desde su punto de vista, es "paradójico" que El Bigotes nunca celebrase un acto, precisamente, en el propio Palau si lo que se pretendía era "ligar" su figura con las "presuntas adjudicaciones de esta gente".

Camps, además, ha vuelto a referirse a su presencia en la boda de El Bigotes. "Fue un compromiso del partido. Me lo pidió (el entonces secretario general del PP valenciano) Ricardo Costa, que estaba preocupado. Me dijo: 'Vamos todos los del partido, presidente'", ha explicado.

El expresidente ha señalado que ese día "tenía una agenda muy apretada", lo que le obligó a salir "pitando" después de comer en el banquete. "Fuí, comí con los de mi partido y ya está. No tiene más historia. No fui a la ceremonia", ha zanjado.

Cerró "las puertas" a la 'Gürtel'

Como ya hiciera ayer, Camps ha vuelto a dar detalles de por qué decidió "bunkerizar" la Generalitat en 2009, después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenase un registro en la Consellería de Turismo.

"Yo estaba en el Consell esa mañana, la consellera me hizo un gesto al terminar la sesión y me hizo un aparte. Me dijo que la Policía había entrado para hacer un registro y le dije que intentara saber que había ocurrido", ha señalado.

El exmandatario del PP ha reconocido que había "una lógica preocupación" por lo que pidió "estar atento" a cómo avanzaba la situación. "Había cosas de cierta enjundia. Luego me enteré de que habían entrado en la oficina de Álvaro Pérez y dije: 'Qué lío'", ha añadido.

Fue en ese instante, ha asegurado cuando decidió cortar "todo tipo de relación" y cerrar "las puertas del partido y de la Generalitat" a la Gürtel y sus empresas. "Quería saber de qué estábamos hablando. Creí en ese momento que debí ejercer mi autoridad", ha argumentado.

Tras la declaración de Camps, el último de los acusados en comparecer en esta vista oral, el juicio se reanudará el próximo 21 de marzo con la presencia de testigos.