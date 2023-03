"Cárcel por matar una rata y nada por practicar zoofilia": cinco bulos sobre la ley de bienestar animal

La primera ley estatal que regula la relación con los animales de compañía está cerca de ser una realidad. La norma, elaborada bajo la cartera de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra, ya se ha aprobado tanto en el Congreso como en el Senado, y solo le falta superar una última votación en la Cámara Baja para ratificar algunas de las enmiendas incluidas esta misma semana, aunque se calcula que no entrará en vigor hasta el verano. En el momento en que lo haga, elevará las penas de maltrato, abandono y sacrificio de animales, fomentará la adopción sobre la compra de mascotas y regulará la tenencia responsable de animales, entre otras novedades. En la práctica esto, se traduce en nuevas obligaciones para los dueños de mascotas.

Sin embargo, los hogares que tienen animales de compañía —casi 10 millones, según la patronal Anfaac—pueden no tener muy claras cuáles son esas obligaciones tras los bulos que han salido al calor de la ley, promocionados por los portavoces de PP y Vox o sus satélites mediáticos. Desde la prohibición de comprar perros o la obligación de esterilizar a todas las mascotas a noticias que afirman que la ley despenaliza la zoofilia o que puede conllevar penas de cárcel para aquellos que maten a una rata.

Despenalizar la zoofilia

Fue el diario ultra Libertad Digital el que lanzó el bulo de que la ley de bienestar animal despenaliza la zoofilia cuando no se producen lesiones. “La zoofilia, las relaciones sexuales con animales, hasta ahora considerada un delito penal, dejará de serlo con la reforma del Código Penal aprobada el 9 de febrero”, reza el texto publicado en LD. Esa mentira llegó hasta la sala de prensa del Congreso en forma de pregunta al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que dio pábulo a esa falsedad. “Deberían preguntarle a Podemos si han pensado cómo van a obtener el consentimiento de los animales, las gallinas, con las que quieran mantener relaciones sexuales”, señaló.

Lo cierto es que la ley no despenaliza la zoofilia, porque nunca ha estado penalizada. Hasta ahora únicamente estaba “tipificada la explotación sexual de los animales”, esto es, cuando hay lucro económico. “Ahora, en lugar de explotación sexual, se tipificarán todos los actos sexuales con animales. En el caso de que produzcan lesiones serán considerados delitos; en el resto –más leves– se tipificarán como maltrato de obra”, señalan fuentes del ministerio de Derechos Sociales.

Prisión por matar a ratas

“Quien mate una rata en su casa afronta hasta 18 meses de prisión según la ley animal de Belarra”. Es el titular que el periódico El Español publicó el pasado 18 de febrero, que trataba de argumentar así dentro de la pieza: “Con la nueva ley se abre la veda a que se tipifique como delito con pena de prisión por golpear o acabar con la vida de animales no domésticos. Es decir, cualquier animal con cráneo y espina dorsal, como ratas, ratones o serpientes que pudieran entrar en casa. E incluso palomas urbanas en la calle”. Esta mentira corrió como la pólvora y fue utilizada por la diputada del PP, Milagros Marcos, en el Congreso: “Ahora un paisano de pueblo puede ir a la cárcel por matar a una rata”, aseguró.

La polémica surge por la interpretación del término “animales vertebrados” recogido en la ley. Con este término, desde el ministerio querían incluir a aquellas “conductas de maltrato a animales silvestres que viven libres en su medio natural y que, si no pertenecen a especies protegidas, resultan impunes”. Sin embargo, esto no implica que matar a una rata conlleve penas de cárcel. “En el caso de que una persona no autorizada legalmente mate un animal en una situación como la del ejemplo de la rata o, por ejemplo, el ataque de un animal doméstico o de compañía, el código penal prevé en su artículo 20 una serie de causas de exención de responsabilidad penal”, explican en Derechos Sociales, como que la persona obre en defensa propia o se vea obligada a hacerlo por un miedo insuperable.

Se castiga más el maltrato a una mascota que a una persona

No, no se castigará más el maltrato a una mascota que a una persona. Este bulo, sustentado en varios medios de comunicación, llegó después del crítico informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el proyecto de ley. Lo que señaló el órgano de gobierno de los jueces es que la pena establecida para quien maltrate a una mascota con el objetivo de causar daño a su pareja o expareja es superior a la fijada para las lesiones leves a la propia pareja.

Lo que dice la ley es que conllevará penas más altas el hecho de maltratar o matar a la mascota de tu pareja con la intención de infligir daño psicológico en esa persona que llevar a cabo otro tipo de violencia como la coacción, la amenaza o la intimidación a la pareja, sin uso de violencia física. "La pena por un delito de lesiones sin intervención veterinaria es más leve que la de lesiones sin tratamiento médico. En el caso de que la lesión se infrinja a un animal se podrá conmutar por trabajos en beneficio de la comunidad y si es a una persona, siempre habrá multa”, señalan desde el departamento de Belarra.

Se prohíbe tener hámsters, tortugas, periquitos o conejos

“Adiós al hámster, tortuga y periquito: la lista de mascotas prohibidas según la ley de Ione Belarra”, fue otro de los titulares de Libertad Digital sobre la ley. “Adiós a los hámsters: las 15 populares mascotas que ya no podrás tener en casa con la nueva Ley Animal”, publicó también el diario La Razón. Un bulo replicado por programas como Cuatro al Día o Sálvame al que también se sumó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "A los niños se les anima a tener relaciones sexuales con quien quiera, pero no que se les ocurra adoptar un hámster".

Y no, no es cierto que la ley vaya a prohibir tener estas mascotas. La polémica se generó por un artículo de la ley que contempla la creación de un listado positivo, es decir, una clasificación de especies protegidas que determina qué especies podrán ser adquiridas como mascotas: aquellas que no supongan un problema para la biodiversidad, que no suponga un problema para la salud pública y que no sea un peligro para la seguridad ciudadana. En ese sentido, desde el ministerio de Derechos Sociales aseguran que no se va a prohibir tener hámsters, tortugas o periquitos en casa.

Esterilización obligatoria y prohibido comprar perros

La nueva norma no obligará a esterilizar obligatoriamente a las mascotas, como aseguraron desde la Real Federación Española de Caza. Esto únicamente se prevé para animales que viven sin ningún control o en semilibertad. Sí será obligatoria la esterilización para los perros en adopción desde una entidad de protección animal, como ya ocurre en la mayoría de las comunidades.

La ley promueve la adopción, pero no prohíbe la compra de mascotas. Lo que permite es la comercialización de animales vivos por parte de criadores autorizados y con licencia en vigor. Además, el artículo 32 de la norma sí incluye la prohibición expresa de la venta de animales en tiendas, una práctica que se estaba realizado desde las administraciones de muchas y la razón por la que ya no se ven animales como perros o gatos en las tiendas de mascotas, aunque sí se pueden ver conejos, reptiles, aves y peces. Con la nueva norma, los peces son los únicos que podrán seguir siendo exhibidos en los comercios