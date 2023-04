Así es ‘Casa Arcoíris’: el centro LGTBI con museo y espacio de salud que Reyes Maroto quiere para Madrid

Madrid es una de las ciudades referente en el mundo para el colectivo LGTBi. Pero no tiene un gran centro para el encuentro de la comunidad y su memoria a la altura de otras grandes capitales. Y la candidata del PSOE a la Alcaldía, Reyes Maroto, tiene previsto con este fin crear la ‘Casa Arcoíris’ si consigue el consistorio tras las elecciones del 28 de mayo.

Este centro, según adelantan a infoLibre fuentes socialistas, se ubicará en pleno centro de la ciudad, en la conocida como Plaza de la Luna, y tendrá carácter multidisciplinar, con un museo, espacios para entidades, servicios de salud y lugar de documentación. De esta manera la aspirante del PSOE espera colocar a la ciudad a la altura de París, San Francisco y Berlín.

El proyecto se haría realidad en los edificios número uno y dos de la plaza (que tiene el nombre oficial de Santa María Soledad Torres Acosta), con una superficie de 800 metros cuadrados en estas dotaciones de uso de titularidad municipal. Y tendría un concepto innovador, al aglutinar diferentes tipos de dependencias y dotaciones.

Un recorrido gráfico y audiovisual por la historia LGTBi de la ciudad

Habría un museo dedicado a la historia del movimiento LGTBI madrileño, recopilando material gráfico y audiovisual que haga un recorrido por la historia del movimiento. Esto serviría para cubrir la carencia de un espacio de este tipo en una ciudad conocida precisamente por sus museos y con la idea de recoger toda la memoria del colectivo y de la importancia en la urbe. En el equipo de Maroto dan mucha importancia, asimismo, a la inclusión de un centro de documentación, ya que ahora mismo no está organizada y tiene un altísimo valor el legado para el estudio y el conocimiento entre las nuevas generaciones.

La ‘Casa Arcoíris’ también incluiría un “espacio de entidades” para que puedan trabajar allí las asociaciones LGTBI de la ciudad, así como para que puedan realizar sus actividades y prestar sus servicios. Asimismo, este centro se configuraría como un espacio de atención y ayuda para las personas LGTBI, con los siguientes servicios de asesoramiento: información, familiar, psicológico y de salud mental.

En este sentido, el proyecto brindaría asesoramiento legal y laboral (con especial atención para personas trans) y una asesoría específica integral para personas trans y otra integral para personas migrantes y solicitantes de protección internacional. Eso es de vital importancia debido a los datos alarmantes de desempleo entre las personas trans: el paro es del 80% y el tiempo medio de acceso a un trabajo es de tres años.

Espacio de salud: prevención, protección y expertos

El centro cobra especial importancia porque incluye un espacio de salud para, por ejemplo, la prevención de VIH y enfermedades de transmisión sexual, con la inclusión de realización de pruebas rápidas. Además, se repartiría material de protección, algo en lo que se quiere incidir entre los jóvenes. La idea de Maroto pasa, al hilo, por promover un convenio con la Comunidad de Madrid para que allí también se dispense la PREP. Se quiere contar con personal experto para tratar las adicciones y programas específicos para luchar contra este fenómeno

El proyecto del PSOE asimismo recoge un espacio cultural con sala de exposiciones y proyecciones. Entre los planes está organizar allí la Feria del Libro LGTBI y la Fiesta de la Cultura LGTBI, con carácter anual. Con este centro, sostienen en la candidatura de Maroto, se pretende que Madrid sea un referente mundial en políticas para el colectivo.

Además de este espacio, los socialistas en la capital llevarán en su programa medidas como la celebración de los Premios por la Visibilidad Lésbica Gloria Fuertes, establecer puntos arcoíris de atención a la diversidad en todos los distritos de la capital y la creación de una ruta turística por el barrio de Chueca.

El PSOE quiere celebrar unos Premios de Visibilidad Lésbica, establecer puntos arcoíris y organizar recorridos turísticos por Chueca

Según los socialistas, Madrid es una de las capitales mundiales para el colectivo LGTBI, situándose como una de las ciudades que más personas LGTBI acoge tanto del resto de España como de otros países. “Pero la gestión de las políticas de diversidad y de los espacios para las personas LGTBI, así como del Orgullo, no ha estado a la altura por parte de los diversos gobiernos del Partido Popular en la capital”, sostienen en el equipo de Maroto.

Con esta propuesta se quiere recuperar el empuje de Madrid en el colectivo mundial LGTBI, en un momento en el que, por ejemplo, el Ayuntamiento de la ciudad no colgará la bandera arcoíris durante el Orgullo, después de que esta semana el Partido Popular y la ultraderecha de Vox votaran en contra de que luzca en el Palacio de Cibeles. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se escuda en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2020 que argumenta que no pueden ondear enseñas que no sean oficiales. Los grupos municipales de la izquierda la colgaron en las dependencias municipales de la calle Mayor el año pasado, pero un juzgado ordenó retirarla al estimar la medida cautelarísima solicitada por los de Javier Ortega-Smith. También se negó a colgarla en la fachada de la Puerta del Sol la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La candidata del PSOE ha prometido recuperarla si se hace con el consistorio.

La ‘Casa Arcoíris’ forma parte también del plan de urbanismo que prevé implantar Reyes Maroto si logra el Palacio de Cibeles, con su gran apuesta de Madrid Próximo, que quiere transformar la ciudad a través de ejes cívicos y espacios saludables. Esto supondría, por ejemplo, peatonalizar el 50% del Paseo del Prado. Además, va a las urnas con la promesa de un pacto local de 15.000 viviendas en alquiler en ocho años.

De cara a estas elecciones del 28M, el Partido Popular de Almeida parte como favorito en las encuestas como primera fuerza, pero no tiene asegurada Cibeles la suma de las derechas. Las izquierdas creen que hay posibilidades de arrebatar el Ayuntamiento sumando las tres candidaturas de Reyes Maroto (PSOE), Rita Maestre (Más Madrid) y Roberto Sotomayor (Podemos). Los socialistas prevén subir bastante en estos comicios con la exministra y superar sus nueve concejales y la cuarta posición en la que quedaron con Pepu Hernández hace cuatro años.