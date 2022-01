Casado critica el "desconocimiento" del PSOE en ganadería: "Creen que un buey es un holograma de 'Juego de Tronos'"

"Sánchez no va a cesar a Garzón, pero tengo mis dudas de que los de Garzón no lo acaben cesando a él, porque es rehén de Podemos, de ERC y de Bildu. ¿Cómo se puede tener un presidente tan débil que no puede ni cesar a sus ministros?".#CreamosFuturo



👉 @pablocasado_ pic.twitter.com/pGHYLWX9Rf