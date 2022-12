En un prado de Cerdedo (Pontevedra), el colectivo Capitán Gosende recuerda a través de un memorial de piedra a los vecinos represaliados por el franquismo. Desde el año 2016, ese espacio, Campo das Laudas, busca hacer justicia. Lo hace concediendo un lugar simbólico a los asesinados, detenidos y perseguidos por “defender los valores democráticos y la legalidad de la República”, cuenta Carlos Solla, portavoz del colectivo. Y lo hace porque, subraya, “Cerdedo es uno de los territorios donde aún no se cumple la Ley de Memoria Democrática. No porque en el ayuntamiento no sepan que es de ley y de justicia, sino por esa identificación con la ideología de la que son originarios”. Y como no lo hacen quienes gobiernan, lo hacen los gobernados.

