Compromís y Chunta no apoyarán la "singularidad" catalana si no se aborda su financiación territorial

El preacuerdo alcanzado entre el PSC y Esquerra Republicana para reformar la ley de financiación autonómica que implicaría que Cataluña salga del sistema de régimen común para pasar a tener un concierto "económico solidario" por el que recaudaría el cien por cien de los impuestos se ve con escepticismo no solo en la derecha, sino también en algunas formaciones de izquierdas como Compromís y Chunta Aragonesista, que llevan años reclamando la mejora de su financiación.

La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, advirtió este martes de que sus dos diputados, que pertenecen al grupo de Sumar en la Cámara Baja, solo votarán a favor de la reforma de la financiación autonómica catalana —que deberá pasar por el filtro de Las Cortes— si también se aborda la "infrafinanciación" de la Comunitat Valenciana. En declaraciones a la prensa, Micó aclaró que entiende la "singularidad" catalana y que no pretende inmiscuirse en los acuerdos "bilaterales" entre formaciones, pero dejó patente que sus diputados no apoyarán el acuerdo "sin que se aborde la singularidad valenciana".

Reformar el sistema de financiación y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) es una reclamación histórica de la coalición valencianista, ya que su autonomía es la peor financiada de todo el Estado. "Si hacen falta los votos de Compromís para cualquier reforma del sistema de financiación, no daremos nuestro apoyo si no se aborda la singularidad del problema valenciano de infrafinanciación para que dejemos de estar a la cola de todos los territorios del Estado", aseguró. Micó incidió en que no solo se debe abordar la situación del País Valencià, sino también la de las "otras comunidades infrafinanciadas".

La portavoz adjunta de Sumar también recordó que en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, ratificado en octubre del pasado año, Compromís ya incluyó la reforma del sistema de financiación de las autonomías. Una cuestión que el Gobierno, a través de la ministra María Jesús Montero, quería abordar esta legislatura pero cuyo acuerdo se prevé complicado ante las diferencias que hay en las comunidades autónomas, incluso las del mismo signo político.

Un mensaje replicado también por el único diputado de Chunta Aragonesista en el Congreso, Jorge Pueyo, también integrado en el grupo parlamentario de Sumar. A través de su cuenta de X advirtió de que solo apoyará una modificación de la financiación si "Aragón se ve generosamente compensado": "Que nadie tenga dudas, votaré en contra de cualquier financiación singular mientras no se pongan en marcha las herramientas bilaterales de financiación que figuran en el Estatuto de Aragón", añadió.

BNG evita pronunciarse antes de que las bases de Esquerra voten

Otra de las formaciones que podría añadirse a la lista es el Bloque Nacionalista Galego (BNG). El pasado mes de junio su líder, Ana Pontón, aseguró que su organización no apoyaría ningún sistema que resultara "discriminatorio" con Galicia. Así afirmó que su comunidad "no podía ser menos" que Cataluña y que cualquier reforma de la financiación debe atender a "las características propias" de cada territorio. Al igual que Compromís, el BNG no se opone a la singularidad de Cataluña, sino que defiende que también se aplique a su territorio.

Tras el acuerdo, sin embargo, fuentes de la formación evitan posicionarse ya que Esquerra fue uno de sus aliados en las elecciones europeas del pasado 9J y también mantienen una alianza estratégica con los de Gabriel Rufián en el Congreso. "Respetamos los procesos internos de ERC. El preacuerdo aún tiene que se sometido al referéndum en las bases", explican.

Se trata de la misma postura que está trasladando el PSC, que mantiene que no harán valoraciones ni darán más detalles sobre el pacto hasta el sábado por "respeto" a los procesos internos del resto de fuerzas políticas. Aunque la cúpula de Esquerra Republicana ha dado el ‘sí’ al preacuerdo con los socialistas, la decisión final dependerá de la votación de sus bases el próximo viernes.