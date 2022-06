Compromís celebra este martes una ejecutiva donde "analizará" la situación de Oltra tras su imputación

Compromís celebrará este martes una ejecutiva en la que "analizarán" diversos temas, entre ellos la situación de su líder y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra —investigada en la causa por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada— y se "verán" dónde están las líneas rojas, ha informado Europa Press.

Así lo ha manifestado el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en declaraciones a los medios antes de participar en la presentación de la candidatura de Valencia Capital Verde Europea 2024.

El primer edil —que ha reiterado su opinión de que Oltra no tendría que dimitir— ha defendido el acto de precampaña de Compromís celebrado este fin de semana y en el que se expresó el apoyo a la vicepresidenta con un carácter festivo.

"Yo estaba en esa fiesta, si no me hubiera parecido oportuna no habría ido. Pienso que es un momento en el que la compañera Mónica Oltra está pasándolo mal y es importante que toda la gente de Compromís le demos nuestro apoyo, está muy claro", ha aseverado.

Sobre la ejecutiva de mañana y las posibles medidas que se adopten, Ribó ha comentado que tal y como ha hablado con la propia Oltra, "es una decisión personal y colectiva". "No hay ninguna contradicción".

"Mónica ha sido imprescindible y considero que es una persona imprescindible. Pero eso no evita —ha precisado— que se puedan tomar decisiones en muchos sentidos, que mañana, con mucha calma, analizaremos, mediremos y tomaremos". Para el alcalde de Compromís, son dos cosas compatibles "el carácter imprescindible de Oltra, que no se contrapone con determinadas tomas de decisión que analizaremos mañana".

Preguntado por dónde cree que están "las líneas rojas", el dirigente ha contestado: "Ya veremos, lo veremos mañana".

"No es una situación agradable"

Cuando se le ha planteado si la imputación de Oltra "desestabiliza" al gobierno, Ribó ha señalado que "Mónica Oltra imputada, evidentemente, no es una situación agradable". "Es una situación que hace pensar que hemos de estudiar la situación porque una imputación, que está ocasionada por unas personas muy determinadas y unas actuaciones muy determinadas, se ha de estudiar con especificidad".

Ha reconocido que la investigación judicial ha sido apoyada y decidida por el fiscal y los jueces, aunque la acción judicial esté impulsada por la extrema derecha. "Está claro", ha admitido para apostillar que Mónica Oltra tiene que declarar el 6 de julio ante los jueces y es "muy importante".

Dicho esto, ha matizado que habla de estudiar "en todos los sentidos" y que en la ejecutiva se hablará de otros temas, como los resultados de las elecciones en diferentes lugares, la subida de la luz o el "dopaje" del gas.

A Ribó también se le ha preguntado si está de acuerdo con "la amenaza" de la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de que si se cesa a Oltra "supondría una ruptura" del proyecto del Botànic. Al respecto, el primer edil ha dicho que él trabaja "a nivel municipal", que es su "territorio".

Asimismo, ah señalado que hay "grados de libertad y no es lo mismo una cosa a nivel autonómico que municipal". En este sentido, ha resaltado que el pacto del Rialto en el Ayuntamiento de València "funciona" y "solo está condicionado por los parámetros de la ciudad".