Tras la conexión panameña de Macarena Olona: a qué se dedica ahora y con quien se deja ver la líder ultra

Cuando Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, oficializó el 22 de septiembre que Macarena Olona estaba ya fuera del partido, acudió a una metáfora: “Definitivamente, este es el fin del camino”. O sea, que no había vuelta atrás posible para quien había aparecido primero como una fulgurante estrella de la ultraderecha, luego como la candidata paracaidista en los comicios andaluces de mayo y finalmente como quien anunciaba su renuncia a la política tras fracasar en el intento de convertir a Vox en la muleta gubernamental del PP.

Pero en realidad, y aunque atribuyó tal renuncia a “razones médicas” una vez viralizada su pelea guadianesca con el núcleo duro de Vox –soterrada en ocasiones, visible para los expertos en otras–, Olona ya había emprendido su propia ruta. La inició, y valga aquí de nuevo la metáfora, la mañana de agosto en que emprendió el Camino de Santiago desde la lucense Sarria.

Por si quedaba alguna duda del significado de aquel ejercicio de senderismo galopante en medio de una crisis originada por hipertiroidismo, alguien registró una semana más tarde el dominio caminandoespaña.es, que este viernes no estaba todavía operativo. A las 24 horas de aquel registro, la cuenta de Twitter abierta con esa misma denominación pero con la letra n mostraba ya a su lideresa: Macarena Olona ante una bandera de España como telón de fondo.

Pero lo que no se supo hasta la semana pasada es que el dominio había sido registrado por un tal Roberto Rollón. Lo publicó edatv.news, la web que comparten el periodista afín a Vox Javier Negre y Marcos de Quinto, antiguo jefe de Coca-Cola y más tarde diputado de Ciudadanos. En efecto, y tal como ha comprobado infoLibre, Roberto Rollón figura en el registro público como titular de la web caminandoespaña.es. ¿Pero quién es el propietario de un apellido tan infrecuente como el suyo, tanto que según el INE ni siquiera hay 20 personas en España cuyo DNI lo incluya? Pues ahí radica la clave. Porque con Roberto Rollón había comparecido Olona en Córdoba el mismo día –el 14 de octubre– en que se conoció su papel como titular de la web caminandoespaña.es. En la comparecencia cordobesa, lo presentó como el “hermano mayor de la Semana Santa del casco viejo de la Ciudad de Panamá”.

A tenor de lo publicado, eso es lo que expresó Olona en un acto donde esta vez lanzó un anuncio de apariencia apolítica. Como relata la crónica de El Día de Córdoba, lo que contó es que se había embarcado en un proyecto para crear “una fundación basada en la promoción de Andalucía y del resto de España a través de su Semana Santa en Iberoamérica”. Una fundación que, por lo que dijo, se apoyará en la valía de los imagineros y los bordadores para que sean quienes “lleven a Iberoamérica nuestra fe”. O sea, el catolicismo hispano.

Pero Roberto Rollón es también un empresario con importantes intereses en el sector hotelero del célebre paraíso fiscal panameño, según la documentación pública consultada por infoLibre. Fue Panamá el país en dos de cuyas sociedades participó Pablo Olona, padre de la exdiputada de Vox y que, según El Español, había cumplido condena en la barcelonesa cárcel Modelo por delito de insolvencia punible.

En marzo, Olona organizó un funeral por su progenitor en Panamá. Y, según el digital centroamericano La Estrella, entre quienes tenían prevista su asistencia se encontraba el expresidente Ricardo Martinelli, a cuyo círculo pertenece Rollón. De hecho, el hotelero fue uno de los invitados a la gala que en 2012 organizó Martinelli en el Palacio de España para agasajar a los entonces príncipes y ahora reyes de España, Felipe VI y su esposa, Letizia Ortiz. En el verano de ese mismo año, Martinelli había participado en la "amena recepción" convocada por Rollón para presentar sus nuevos proyectos empresariales.

El prospecto informativo de la oferta de acciones de una sociedad cuya presidencia ostentaba Rollón en 2020 lo define así: "El Lcdo. [licenciado] Rollón participa en actividades filantrópicas apoyando a los jóvenes a través del arte y la cultura, respalda socialmente a las comunidades, el deporte infantil con su programa de "SÍ al Futbol y NO a la violencia", y en el sector de Fátima en el Chorrillo apoyando al centro de niños y ancianos. Es miembro del Comité de Amigos de Iglesias del Casco Viejo, donde ayuda a restaurar las iglesias. Fundador de la primera Cofradía de Semana Santa del Casco Viejo de Panamá, la Cofradía del Cristo Redentor de la Buena Muerte. Apoya el desarrollo de la Semana Santa en el Casco Antiguo para contribuir a la Fe".

La ética y los elogios de Mario Conde

¿Heredó Macarena Olona de su padre la querencia por Panamá? Si así fue, será su única herencia según el testimonio público de la dirigente, la alicantina que hizo campaña en Andalucía en traje de gitana y que, aún no se sabe cómo, aspira a competir con Vox. O sea, a rivalizar con Vox en el intento por escalar tomando como referencia a sus partidos hermanos de Italia, Hungría o Polonia.

Que había decidido prescindir de la herencia paterna se lo dijo hace días Macarena Olona al digital elplural.com: “No sé qué tenía o dejaba de tener pero como llevábamos tiempo distanciados me pareció lo más ético”. Una búsqueda básica en las webs ligadas a los registros panameños permite conocer que Pablo Olona presidía al menos dos sociedades anónimas. Pero la información mercantil del país centroamericano dificulta enormemente obtener datos detallados y fiables sobre quiénes poseen títulos de una determinada compañía. El sistema de las acciones al portador, oficialmente reformado en 2015, funciona como el gran aliado de la opacidad societaria.

Así que la jurista que ejerció como abogada del Estado antes de hacerse con la portavocía de Vox en el Congreso asegura que ignora lo relativo a los negocios de su padre. Pero lo defiende a capa y espada frente a lo que considera infundios de sus enemigos. En una entrevista con Okdiario, Olona lo planteó como sigue:

"Mi padre nunca estuvo condenado por nada relacionado con la corrupción. Mi padre nunca ha sido testaferro, como también se difundió, de Pujol, del clan Pujol, que tendrían que estar en prisión. Y, sin embargo, yo no mantenía relación con mi padre y si la hubiera tenido le habría recomendado que se quedase. Luego, cuando falleció, hablé con su abogado y le pregunté por qué no ejerció ninguna acción y me contestó: «Porque te quería demasiado y no quería perjudicarte». Fue un hombre extraordinario y para mí ha sido un orgullo y un privilegio como hija poder estar a su lado cuando la vida nos lo ha permitido. Y ahora que no está, que falta porque falleció el pasado mes de marzo, tengo el privilegio de tenerle a mi lado cada día y cuidándome desde el cielo".

¿La conducirán la memoria de su padre y su alianza con Roberto Rollón a una vida a caballo entre España y Panamá? De momento, la incógnita sigue viva. Cuáles serán sus apoyos y sus fuentes de financiación para nuevos proyectos, también. Incluso si se limitan a la exportación sin ánimo de lucro de la cultura religiosa andaluza aunque en septiembre ya lanzó un aviso sobre su hipotético futuro político: "Si Vox dejara de ser alternativa, alguien tiene que alzar esas banderas", dijo en un acto celebrado en Sevilla donde el exbanquero y expresidiario Mario Conde se deshizo en elogios hacia Olona. Pero fue ella quien afirmó que, llegado el caso, tiene garantizada en España la financiación para su proyecto. No aclaró de dónde saldría. Pero dijo que todavía no ha aceptado ningún dinero.