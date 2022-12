UP exige al PSOE rebajar las mayorías para renovar el CGPJ y denuncia el "falso constitucionalismo" de la derecha

13:16 h

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha aprovechado su discurso el acto institucional del Día de la Constitución para volver a apelar a la responsabilidad de sus señorías a quienes ha pedido que no utilicen la tribuna del hemiciclo para "zaherir" porque al hacerlo "defraudan la confianza" de la ciudadanía.

"El Parlamento es un lugar único y quienes formamos parte de él debemos ser conscientes de ello. Es el lugar en el que todos los ciudadanos están representados y en el que deben sentirse representados. La ciudadanía espera de sus representantes que la palabra se utilice para argumentar, no para herir; para proponer, no para ofender; para construir, no para zaherir", ha dicho tras unas semanas en la que se ha incrementado la crispación en la Cámara.

Batet ha remarcado que está en manos de todos los miembros de la Cámara "no defraudar esa confianza". A su juicio, las instituciones "pertenecen a los ciudadanos, que las confían en depósito a los responsables políticos para guardarlas y velar por su función".