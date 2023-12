El coordinador de Podemos Madrid abandona el partido por discrepancias con la dirección

Jesús Santos, coordinador autonómico de Podemos, ha anunciado este martes que abandona el partido morado por discrepancias con la dirección del partido y su política respecto a Sumar, al tiempo que recalca su apuesta por Ganar Alcorcón, "donde cabe todo el mundo", según recoge Europa Press. Así lo ha indicado en una carta publicada en el redes sociales en la que confirma su dimisión de todas las responsabilidades en Podemos y que abandona el proyecto morado.

"Lo hago dejando patente, a la vez, mi discrepancia con el rumbo que la organización ha decidido emprender y mi respeto hacia toda la buena gente con la que he tenido el placer de trabajar durante estos años", ha explicado Santos, que llegó como coordinador autonómico en 2020. "Lo que en 2016 cabía dentro de Podemos, hoy ya no cabe debido al refuerzo de una línea política centrada en su auto-afirmación y en levantar unas fronteras cada vez más gruesas. Un recorrido del núcleo morado que es legítimo pero no comparto", ha alegado.

En este sentido, Santos explica que las "últimas y más notorias discrepancias" están relacionadas con la política llevada a cabo por el partido con respecto al nacimiento de Sumar, liderado por Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda del Gobierno.

Un fuerte abrazo a toda la buena gente con la que he trabajado estos años, aunque ahora discrepemos. Tengo la esperanza de que nos reencontraremos para seguir cambiando el país. Porque de eso va la política.

"La negativa del núcleo morado a participar en Magariños -el acto de presentación de Sumar- se hizo en base a una profecía autocumplida que ha terminado con un choque total e incomprensible para la amplia mayoría de la población", ha explicado.

Un momento en el que, según él, se debería haber aprovechado el capital social de Podemos para influir sobre el rumbo estratégico de Sumar pero que, según lamenta, "el núcleo dirigente" de la formación morada entendió "como una competición por la propiedad del espacio". "Mi discrepancia principal radica en que no creo que los espacios políticos 'preexistan' a la voluntad del pueblo y que baste con ocuparlos, sino que es la gente, con su voto, la que acaba validando o rechazo las diferentes propuestas estratégicas y políticas", argumenta en la misiva.

En este sentido, Santos considera que el nacimiento del movimiento Sumar "no se explica por determinadas maniobras particulares" sino por "a tenor de una nueva realidad política" una parte del país reclama que "hacer las cosas de manera diferente".

En cualquier caso, el hasta ahora coordinar autonómico de Podemos traslada su deseo de volver a encontrar un camino de unión. "Tengo la esperanza de que volvamos a reencontrarnos en una situación más propicia que nos permita seguir cambiando el país, juntas y juntos", dice.

Finalmente, Santos deja claro que los "éxitos logrados en Alcorcón son un patrimonio de todo el espacio político". "Nosotros no cabemos en Podemos, pero en Ganar Alcorcón cabe todo el mundo. Las puertas de nuestro proyecto están abiertas a todas las personas que, independientemente de su afiliación política, quieran sumar para seguir construyendo un Alcorcón que mire al futuro con esperanza. Porque de eso va la política", concluye.

Por su parte, la dirección estatal de Podemos respeta la decisión de Jesús Santos de dejar la formación para dar la bienvenida a todos los que quieren formar parte de una "izquierda valiente" que representan sus siglas. "Respetamos la decisión de cualquier compañero que se quiera marchar de un proyecto, como saludamos a todas y todos los que vienen a formar parte de una izquierda valiente y transformadora como es Podemos", ha manifestado el coportavoz y diputado morado, Javier Sánchez Serna, en rueda de prensa.